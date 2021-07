Gigi Becali il poate pierde definitiv pe Nedelcu! Suma pe care nemtii de la Fortuna Dusseldorf ar trebui s-o achite

Dragos Nedelcu s-a despartit de FCSB.

FCSB l-a cedat pe Dragos Nedelcu (24 de ani) la Fortuna Dusseldorf, in liga secunda din Germania, sub forma de imprumut, pentru un sezon. Nemtii au insa si optiunea transferului devinitiv.

Gigi Becali este dispus sa renunte definitiv la jucatorul sau si i-a setat acestuia o clauza de cumparare de doua milioane de euro.

"Nedelcu are o clauza de cumparare de doua milioane de euro. Nu este si nu a fost o dezamagire pentru mine", a spus Becali, potrivit as.ro.

Mijlocasul de 24 de ani va incasa la Dusseldorf un salariu de 12 mii de euro, cu trei mii mai putin decat primea la FCSB. 400 de mii de euro este cota de piata a lui Dragos Nedelcu, potrivit transfermarkt.com

Nedelcu vede mutarea ca pe o oportunitate

"Am considerat ca este o oportunitate pentru mine sa ma dezvolt ca fotbalist si ca om. Nu pot sa zic ca am asteptat cu nerabdare aceasta oferta, am vrut sa fie buna pentru mine. Si cluburile au ajuns la o intelegere. Nu ma asteptam sa fie atat de rapide negocierile.

Imi doream enorm sa particip la Jocurile Olimpice, dar asta a fost situatia. Mi-au zis din start ca asta este dorinta lor si nu am avut ce sa fac. Nu ma adaptez intr-o zi. E prima oara cand parasesc tara. Domnul Becali nu mi-a transmis nimic. Nu am vorbit cu nimeni. Merg la un club de traditie din Germania si e normal sa fie presiune", a spus Nedelcu, la plecarea din tara.