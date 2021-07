"Sa-si vada de treaba lui!" Suporterii FCSB-ului sar la gatul lui Becali. Mesaj ferm pentru patronul "ros-albastrilor"

Suporterii FCSB nu vor ca Gigi Becali sa se mai implice in alcatuirea echipei.

FCSB a castigat la scor ultimul amical al verii, cu FC Buzau, scor 5-1. La finalul confruntarii, suporteriii i-au cerut patronului vicecampioanei sa nu se mai implice in alcatuirea echipei si sa aduca un antrenor bun pe banca.

"Sa-si vada de treaba lui. Nu e antrenor, sa fim seriosi. Noi am vrea un antrenor bun care sa conduca echipa", i-au transmis fanii lui Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

FCSB debuteaza in noul sezon, in deplasare, in fata Botosaniului, joi (15 iulie 2021), de la ora 20:30. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.