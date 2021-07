"Nu mi-a placut cum au aratat!" Pustai si-a "mitraliat" fotbalistii la finalul amicalului cu FCSB

"Profesorul" Pustai, nemultumit de felul in care au jucat fotbalistii sai.

FC Buzau a fost invinsa la scor de FCSB, in ultimul amical al "ros-albastrilor" inainte de startul noului sezon din Liga 1, scor 5-1.

La finalul meciului, Cristi Pustai s-a aratat nemultumit de evolutia echipei sale, insa a declarat ca spera sa faca din FC Buzau o echipa care sa se bata la playoff, in Liga 2.

"Nu am inceput bine partida, in minutul patru am luat gol. Nu mi-a plecut atitudinea lor (a fotbalistilor sai). Sa pierzi cu FCSB-ul nu e o tragedie, dar nu mi-a placut cum au aratat in partea secunda. Nu au mai avut aceeasi determninare.

Sper sa reusim sa facem o echipa care sa se bata la varf, sa intram in playoff. Proiectul este pe mai multi ani. Speram ca macar din anul doi sa promovam", a spus Cristi Pustai la finalul amicalului cu FCSB.