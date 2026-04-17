Mijlocașul traversează o perioadă dificilă în campionatul Chinei. După ce a fost sancționat pentru că și-a tras de păr un adversar în înfrângerea cu Chongqing Tonglianglong (scor 0-1), fotbalistul a primit o suspendare de patru etape. Asociația Chineză de Fotbal l-a amendat cu 5.000 de euro, în timp ce clubul său l-a penalizat cu alți 60.000 de euro.

Mesaje în limba română pe stadionul din China

La meciul pe care Zhejiang l-a disputat împotriva celor de la Beijing Guoan, încheiat cu o remiză albă (0-0), suporterii au ținut să îi arate lui Mitriță că sunt alături de el. Aceștia au afișat o pânză pe care era desenat un ultraș care îl ajută pe fotbalistul român să se ridice.

Scenografia a fost însoțită de textul „Haide! Mitri!”. Ulterior, gruparea de suporteri a publicat imaginea pe rețelele de socializare, adăugând un alt mesaj scris direct în limba română: „Cine cade pentru dreptate se scoală repede!”.