Alexandru Mitriță a avut parte de o susținere impresionantă din partea fanilor lui Zhejiang. Ultrașii chinezi i-au dedicat o scenografie și mesaje în limba română, după suspendarea primită recent.

Mijlocașul traversează o perioadă dificilă în campionatul Chinei. După ce a fost sancționat pentru că și-a tras de păr un adversar în înfrângerea cu Chongqing Tonglianglong (scor 0-1), fotbalistul a primit o suspendare de patru etape. Asociația Chineză de Fotbal l-a amendat cu 5.000 de euro, în timp ce clubul său l-a penalizat cu alți 60.000 de euro.

Mesaje în limba română pe stadionul din China

La meciul pe care Zhejiang l-a disputat împotriva celor de la Beijing Guoan, încheiat cu o remiză albă (0-0), suporterii au ținut să îi arate lui Mitriță că sunt alături de el. Aceștia au afișat o pânză pe care era desenat un ultraș care îl ajută pe fotbalistul român să se ridice.

Scenografia a fost însoțită de textul „Haide! Mitri!”. Ulterior, gruparea de suporteri a publicat imaginea pe rețelele de socializare, adăugând un alt mesaj scris direct în limba română: „Cine cade pentru dreptate se scoală repede!”.

Fotbalistul a apreciat inițiativa și le-a răspuns imediat fanilor pe internet: „Mulțumesc pentru modul în care m-ați primit și pentru modul în care m-ați încurajat încă de la început, mai ales în acest moment care este greu pentru mine. Greșelile sunt parte din joc, dar respectul vostru și unitatea înseamnă totul. Mă voi întoarce mai puternic”, a transmis Mitriță.

Până la momentul suspendării, fostul jucător al Universității Craiova a fost o piesă de bază pentru echipa sa. Acesta a început ca titular în primele patru etape ale sezonului, reușind să marcheze un gol și să ofere trei pase decisive. Potrivit clasamentului actual, Zhejiang Professional ocupă locul nouă în prima ligă din China, acumulând doar trei puncte în șase partide, clubul plecând încă de la startul campionatului cu un handicap de cinci puncte dictat de federație.

