Fotbalistul român și-a tras de păr un adversar la meciul dintre Zhejiang și Chongqing Tonglianglong.

Alex Mitriță și-a aflat pedeapsa după ce și-a tras de păr un adversar

Se pare că Li Zhenquan, jucătorul celor de la Chongqing, l-a jignit pe fotbalistul român în mai multe rânduri, iar, în cele din urmă, Mitriță a cedat nervos, lucru ce a dus la eliminarea sa.

Alex Mitriță și-a aflat pedeapsa după ce și-a tras de păr un adversar. Fosta vedetă de la Universitatea Craiova a primit o suspendare de cinci meciuri și o amendă de 40.000 Yuani.

De altfel, fotbalistul român a fost amendat și de Zhejiang FC cu 60.000 de euro, deoarece șefii clubului la care activează au considerat că felul în care fotbalistul a reacționat a afectat atmosfera în cadrul echipei și a prejudiciat imaginea clubului.

După sancțiunea anunțată de Zhejiang FC, mulți fani chinezi au aplaudat conducerea clubului, susține presa chineză.

”Având în vedere faultul lui Mitriță și ieșirea sa nervoasă, Federația de Fotbal nu a ezitat să aplice cea mai mare sancțiune de până acum în acest sezon. Incluzând suspendarea automată de o etapă ca urmare a cartonașului roșu, Mitriță nu va putea juca în următoarele cinci meciuri. Din cauza faptului că și-a tras adversarul de păr, Mitriță a pierdut aproape 500.000 de yuani și a fost suspendat pentru mai multe meciuri”, au scris chinezii de la 163.com.