Deși medicii au încercat să pună la cale o strategie prin care să îi fie salvată viața legendarului antrenor, corpul mult prea slăbit al tehnicianului nu a permis o intervenție chirurgicală.

Nicolae Stanciu, Alex Mitriță și Andrei Burcă au reacționat după moartea lui Mircea Lucescu

Întreaga lume a fotbalului a fost cutremurată la aflarea veștii că Mircea Lucescu s-a stins din viață, iar reacțiile au curs, atât în România, cât și în străinătate.

Tricolorii au fost și ei îndurerați de dispariția mentorului și selecționerului care a condus echipa națională în ultimul an și jumătate.

Ultimele trei reacții venite din partea jucătorilor care au activat la echipa națională sub comanda lui Mircea Lucescu le-au aparținut căpitanului Nicolae Stanciu, lui Alex Mitriță, jucătorul retras între timp de la prima reprezentativă, și lui Andrei Burcă.

Cei trei evoluează în China, astfel că au primit vestea mai târziu, motiv pentru care reacțiile lor au întârziat.

Nicolae Stanciu a postat la InstaStory o poză cu fostul selecționer, alături de mesajul ”Odihniți-vă în pace”, în timp ce Alex Mitriță a postat o fotografie în care apare alături de legendarul antrenor și mesajul: ”Mulțumesc pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să vă odihnească în pace”.

Burcă a postat și el un ultim omagiu pentru Mircea Lucescu.