Actiunea #SergiuKing! Gestul superb al Andreei Hanca! Ce a facut sotia fotbalistului care impresioneaza in Polonia | FOTO

Andreea Hanca a coordonat o actiune umanitara in sprijinul a patru copilasi.

Andeea Hanca este cel mai infocat suporter al celor de la Cracovia, echipa la care joaca sotul ei, Sergiu Hanca. Sotia fotbalistului a coordonat o actiune umanitara in sprijinul a patru copilasi de care are grija ea impreuna cu Sergiu. Suporterii Cracoviei au numit actiunea #SergiuKing si au adus mii de cadouri. La meciul din campionat cu Zaglebie, suporterii au venit cu cate un cadou pentru cei patru copilasi.

"Sunt foarte fericita. Este incredibil ce am reusit sa realizam in doar cateva luni de zile de cand traim in Polonia. Am reusit sa unim doua tari, sa unim Romania cu Polonia printr-un gest umanitar incredibil, cum nu s-a mai vazut, sau cel putin eu una nu am mai vazut la noi in tara. Fanii unui jucator roman care joaca in strainatate sa faca un asemenea gest. Dupa ce au aflat povestea noastra, ei s-au mobilizat si au vrut ca anul acesta sa fie Mos Craciun pentru cei 4 copilasi de care noi avem grija. Actiunea a fost numita de catre ei #SergiuKing si a avut un succes enorm la care au participat mii de oameni. La meciul cu Zaglebie Lubin fanii au venit fiecare cu cate un cadou pentru cei mici, iar tricoul cu care Sergiu a jucat in meciul derby cu Wisla a fost scos la licitatie, au deschis un cont special unde au strans banii cu care le vom face celor mici o baie de care au mare nevoie si le vom asigura mancarea pentru tot anul ce vine", a spus Andreea Hanca pentru sport.ro.