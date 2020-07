George Puscas i-a 'mitraliat' din nou! Nici nu s-au asezat bine in teren si romanul a deschis scorul! A 11-a reusita din acest sezon | VIDEO

George Puscas a marcat un nou gol in tricoul lui Reading.

Reading joaca astazi in deplasare la Charlton si George Puscas a inceput partida ca titular in atacul oaspetilor.

Reading a obtinut un penalty in startul partidei si Puscas a deschis scorul in minutul 3.

A fost a 11-a reusita pentru Puscas in acest sezon de Championship. Romanul este al doilea marcator al echipei, fiind depasit doar de Meite, care are 12 reusite. Puscas are si 3 pase decisive in campionat pentru Reading.

Puscas penalty. Very calm ???????? pic.twitter.com/hCQvUTt3MI — Elm Park Royals (@ElmParkRoyals) July 11, 2020