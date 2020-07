Dezastru pentru Puscas si Reading in ultimul meci! Infrangere la scor de neprezentare! Romanul, criticat pentru prestatia sa: "La fel de izolat ca intotdeauna!"

Reading a pierdut meciul de pe teren propriu cu Brentford, 0-3 si a ajuns la a doua inrangere consecutiva.

Echipei lui George Puscas nu i-a priit pauza provocata de pandemia de coronavirus. De la restartul campionatului, Reading nu a casigat niciun meci, iar ultima infrangere, 0-3 cu Brentford a fost una dintre cele mai rusinoase.

Atacantul roman a inceput meciul pe banca, insa a fost introdus in teren in minutul 60. Cu toate astea, nu a reusit sa se faca remarcat pe teren si a atras critici din partea suporterilor.

The Tilehurst End, publicatia suporterilor lui Reading a notat jucatorii la finalul meciului, iar Puscas a primit nota 5, alaturi de explicatiile: "A calcat pe minge la cea mai mare ocazie pe care am avut-o in a doua repriza. La fel de izolat ca intotdeauna cand Bowen alege sa il joace sau pe Baldock pe cont propriu - care este definitia nebuniei, din nou?"

Puscas a primit aceeasi nota pe care au primit-o marea majoritate a coechipierilor sai, cu exceptia lui Andy Rinomhota, care a fost notat cu 6 si a lui Ovie Ejaria si Yakou Meite, ambii primind 4.

Cu aceasta infrangere, Reading ocupa locul 16 in clasamentul Championship, cu 49 de puncte obtinute, la 26 de puncte distanta de liderul Leeds.