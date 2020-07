GOOOOL PUSCAS pentru Reading! VIDEO: cum a marcat LUNETISTUL Nationalei! George are si doua assisturi!

George Puscas ii da vesti bune lui Radoi inaintea lunilor decisive pentru Romania in playoff-ul Euro si in Nations League.

UPDATE In minutul 62, Meite a marcat pentru a 4-a oara in acest meci! Pasa a venit tot de la Puscas!

UPDATE: In minutul 56, Puscas a marcat cu capul, dupa o minge trimisa in 6 metri, tot cu capul, de un coechipier.



Reading a inceput meciul in forta. A fost 3-0 pana la pauza. Toate golurile au fost marcate de ivorianul Yakou Meite in decursul a doar 18 minute! Meite a deschis scorul in minutul 17, din pasa lui Puscas! Dupa numai cateva secunde, Meite a facut dubla, pentru ca in minutul 35 sa reuseasca hat-trick-ul!

Reading are un final de sezon fara griji. E pe 16 in Championship, departe atat de promovare, cat si de retrogradare.