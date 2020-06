EXCLUSIV www.sport.ro | Ziua NATIONALA a copilului! Amintiri GENIALE din copilarie cu Chiriches, Puscas si Razvan Marin pentru fanii sport.ro!

In copilarie, pasiunile iti ocupa tot timpul!

Hranite cu determinare, cu sprijin si iubire din partea parintilor si a bunicilor, a celor dragi, acestea pot fi piatra de temelie a unor cariere de succes.



Potrivit specialistilor, amintirile au rolul de a ne ghida, iar amintirile frumoase au un impact benefic asupra sanatatii, ajutandu-ne sa reducem stresul si sa facem alegeri bune in viata.

www.sport.ro rescrie amintirile copilariei! :) Am stat de vorba cu unii dintre cei mai valorosi fotbalisti romani ai momentului si va spunem ce insemna fotbalul pentru ei la varsta marilor bucurii.

Capitanul nationalei, Vlad Chiriches a marturisit, in exclusivitate pentru Sport.ro: "Nu pot sa spun ca am doar o amintire frumoasa din copilarie. Sunt foarte multe momente care mi-au ramas intiparite in minte si toate au legatura cu terenul de fotbal.

Iata una dintre ele: aveam cam 8-9 ani si eram la bunicii mei de la tara si la ceva perioade de timp jucam un meci intre baietii din sat si cei care veneau din oras. Si in general erau jucatori mai mari ca varsta. Ideea e ca spre finalul meciului scorul era 5-5, am luat mingea de la portar, am driblat toti jucatorii si portarul si am dat golul victoriei. A fost fericire mare.



Imi aduc aminte si multe meciuri cu jucatori din cartierul nostru impotriva altor cartiere. Totul era despre fotbal."

De asemenea, si cea mai frumoasa amintire din copilarie a lui Razvan Marin este legata tot de sportul caruia i se dedica in prezent. "Cea mai frumoasa amintire e de cand mi-au adus parintii acasa primul echipament de fotbal si prima pereche de ghete!"

In plus, si George Puscas a avut o copilarie care a orbitat in jurul sportului. "Am multe amintiri frumoase, dar cele care ma faceau mereu fericit erau cele cand ieseam in fata blocului cu prietenii sa ne jucam cu mingea", a declarat el pentru Sport.ro.

Sportul are rolul de a crea idoli. Pentru copiii care ii admira si isi doresc sa ajunga la fel ca ei, cei 3 fotbalisti romani au transmis si cate un mesaj.

"Nu imi place sa dau sfaturi, as putea doar sa le spun ca tot ceea ce fac, sa faca cu pasiune si daca isi doresc sa devina profesionisti sa viseze si sa isi doreasca sa ajunga la cel mai inalt nivel. <<Tinteste spre Luna. Chiar daca nu reusesti, macar vei fi printre stele.>> Este citatul meu favorit", ne-a marturisit Vlad Chiriches.

Razvan Marin ii incurajeaza "sa isi urmeze cu incredere pasiunile si sa munceasca din greu sa ajunga acolo unde isi doresc", iar George Puscas a spus: "Sfatul pe care l-as putea transmite este sa gaseasca o placere in a face sport si daca le place ceva anume sa puna pasiune si daruire in ceea ce fac."

