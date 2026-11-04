Revenirea lui Gonzalo Montiel şi convocarea tinerilor fundaşi Aaron Anselmino şi Mariano Troilo reprezintă noutăţile principale din lotul anunţat de selecţionerul naţionalei de fotbal a Argentinei, Lionel Scaloni, pentru meciurile amicale din noiembrie împotriva Uruguayului şi Costa Ricăi, primele partide pentru "Albiceleste" de la retragerea lui Lionel Messi, informează EFE.

Argentina va înfrunta Uruguay pe 13 noiembrie, pe stadionul La Bombonera din Buenos Aires, iar patru zile mai târziu va primi vizita celor din Costa Rica pe stadionul Mario Alberto Kempes din Cordoba, acestea urmând să fie ultimele meciuri ale echipei naţionale din anul 2026.

Montiel revine la lot, noutățile sunt fundașii Anselmino și Troilo

Montiel, fundaşul dreapta al echipei River Plate, cel care a transformat lovitura de departajare decisivă prin care Argentina a câştigat titlul mondial în 2022, a fost convocat din nou, după ce a lipsit de la Cupa Mondială din 2026, pierdută de Argentina în faţa Spaniei.

Anselmino, în vârstă de 21 de ani, format la Boca Juniors şi legitimat la clubul englez Chelsea, şi Troilo, fundaş la echipa italiană Parma, sunt celelalte noutăţi din lot.

Primul a evoluat anterior pentru Borussia Dortmund (Germania) şi Racing Strasbourg (Franţa), în timp ce al doilea a jucat constant în fotbalul italian, unde s-a impus ca titular.

Numeroase absențe notabile, în frunte cu Lautaro Martinez

Printre absenţele notabile se numără atacantul Lautaro Martinez (Inter Milano), fundaşul Cristian Romero (Atletico Madrid) şi Nicolas Gonzalez (Juventus), toţi aflându-se în diverse stadii de recuperare după accidentări.

De asemenea, de pe listă lipsesc Rodrigo De Paul (Inter Miami) şi Giovani Lo Celso (Betis).

Meciurile cu Uruguay şi Costa Rica vor marca începutul unei noi ere pentru Argentina, după retragerea starului Lionel Messi, pe 6 octombrie, ziua în care a disputat ultimul său meci pentru echipa naţională, împotriva Beninului, pe stadionul Monumental.

Prin aceste partide amicale, selecţionata "Albiceleste" îşi încheie programul pentru anul 2026, pe fondul incertitudinii privind viitorul lui Scaloni, al cărui contract expiră în decembrie.

Lista jucătorilor convocaţi de selecționerul Lionel Scaloni

Portari:

Emiliano Martinez (Chelsea), Geronimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atletico Madrid) şi Santiago Beltran (River Plate);

Fundaşi:

Gonzalo Montiel (River Plate), Agustin Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (AS Roma), Lisandro Martinez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon) şi Roman Vega (Zenit Sankt Petersburg);

Mijlocaşi:

Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen), Maximo Perrone (Como), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Manchester City), Nicolas Paz (Como), Matías Soule (AS Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina) şi Giuliano Simeone (Atletico Madrid);

Atacanţi:

Gianluca Prestianni (Benfica Lisabona), Thiago Almada (River Plate), Juan Jose Lopez (Palmeiras), Santiago Castro (AS Roma) şi Julian Alvarez (Atletico Madrid). Agerpres