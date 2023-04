A refuzat România, iar acum poate debuta la AC Milan! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

Vineri, în ziua în care AC Milan U19 joacă în semifinalele UEFA Youth League contra lui Hajduk Split, Gazzetta dello Sport i-a dedicat un material fundașului Andrei Coubiș, care este anunțat titular: "Un gigant de 1.90m, cu 25 de meciuri în echipa lui Abate și un gol în Youth League contra lui Salzburg", scriu italienii.

Gazzetta dello Sport scrie din nou despre Andrei Coubiș, căpitanul lui Milan Primavera

Italienii au reamintat decizia recentă a lui Andrei Coubiș de a refuza naționala României, după câteva meciuri sub tricolor, și de a accepta o convocare la naționala U20 a Italiei: "S-a născut în 2003, la Milano, din părinți români și a acceptat convocarea la naționala U20 a Italiei, la finalul lunii martie, însă nu a apucat să debuteze. Înainte, a reprezentat naționalele de juniori ale României".

Ulterior, Gazzetta dello Sport a vorbit despre posibilitatea ca Andrei Coubiș să fie promovat curând la prima echipă a lui AC Milan. Italienii consideră că un test foarte important va avea loc în această seară, la semifinala din UEFA Youth League în care stoperul este anunțat titular.

"A ajuns la Milan în 2019 și a jucat 38 de meciuri sezonul trecut: 29 ca fundaș dreapta și 8 ca fundaș central, poziție care a devenit favorita sa acum. După câteva dificultăți de adaptare, a devenit o piesă tot mai importantă din lot și i-a atras atenția lui Stefano Pioli (n.r - antrenorul lui Milan), care l-a văzut în cantonamentul de vară din Austria.

Abate i-a acordat banderola de căpitan și i-a stabilit sarcinile: să marcheze atacanții, să câștige duelurile aeriene și să gestioneze cu încredere situațiile din defensivă.

Până acum, Coubiș a fost pe bancă la trei meciuri ale primei echipe de la Milan, toate în Champions League. Acum vine primul moment al adevărului pentru Andrei. Trebuie să își demonstreze încă o dată valoarea pentru sezonul următor, iar Europa (n.r - UEFA Youth League) poate îl va ajuta", au mai scris italienii.

Emil Săndoi: "Coubiș nu mi-a răspuns nici la mesaje"

Emil Săndoi, selecționerul naționalei U21, a oferit o reacție cu privire la situația căpitanului de la Milan Primavera, pe care a încercat să-l convingă să aleagă naționala României, dar fără succes.

Selecționerul a dezvăluit că nu a mai putut comunica foarte mult în ultima perioadă cu Andrei Coubiș.

„Mi-e greu să comentez alegerea lui Andrei Coubiş care a preferat să meargă la naţionala U20 a Italiei. Mi-aş fi dorit să aleagă naţionala României. L-am convocat în premieră la meciurile cu Spania şi Olanda, e adevărat că mai fusese convocat înainte la U19 sau U20 şi a şi jucat. Este opţiunea lui şi ne pare rău.

Noi am încercat să facem demersurile necesare ca să-l convingem să rămână în continuare la naţionala României. La începutul lunii noiembrie, m-am deplasat la Milano, am urmărit o parte dintre antrenamentele pe care le-a făcut la AC Milan. Am avut posibilitatea să-l urmăresc într-un joc şcoală cu prima echipă, am purtat discuţii cu directorul sportiv al italienilor de la U21.

Aveam semnale că este căutat şi de persoane care sunt angrenate în Federaţia Italiană de Fotbal. Chiar directorul sportiv de la Milan mi-a spus că a primit o convocare şi de la Italia U20, trimisesem şi noi convocarea pentru România U21, a ales Italia. Este opţiunea jucătorului.

Eu chiar am simţit ce va alege, pentru că l-am văzut mai distant, nu am mai putut să comunic aşa de mult cu el la telefon, nici la mesaje nu mi-a răspuns. Noi am încercat să îl convingem să ne aleagă”, a spus Emil Săndoi, pentru FRF TV.