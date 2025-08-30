Andrei Coubiș semnează cu Sampdoria

Coubiș, cel care a purtat inclusiv banderola de căpitan a echipei secunde a lui AC Milan, a fost dorit insistent de Dinamo în această vară, însă stoperul de origine română a preferat să rămână în Italia.



Andrei Coubiș va juca pentru Sampdoria, formație din Serie B, anunță cunoscutul jurnalist italian Gianluca Di Marzio. Vizita medicală și semnarea contractului sunt programate pentru sâmbătă.

În această vară, Andrei Coubiș a făcut cantonamentul de vară cu prima echipă a lui AC Milan, antrenată de Massimiliano Allegri. Fundașul central a prins minute în meciurile amicale cu Chelsea sau Leeds.

Și Dinamo l-a vrut pe Coubiș

Sampdoria, echipă care a evitat dramatic retrogradarea în Serie C, a reușit astfel să îl deturneze pe Andrei Coubiș din drumul spre Dinamo. Președintele Andrei Nicolescu anunța recent că există un acord cu AC Milan pentru transfer, însă nu și cu jucătorul.



"Ne-am înțeles cu clubul AC Milan pentru transferul lui și cumva rămânem în coproprietate. Mai sunt mici detalii legate de contractul jucătorului.



Un potențial foarte mare. Un jucător care e foarte puternic și are nevoie doar de jocuri la un nivel foarte ridicat pentru a rămâne în ritm. Tocmai de aceea a fost luat de Allegri în presezon. E evident că ștacheta e un pic cam sus pentru el acolo, dar Milan a văzut potențialul și de aceea rămânem în coproprietate", spunea Andrei Nicolescu, miercuri seară, la Prima Sport.

