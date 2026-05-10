Florinel Coman, în extaz! A cucerit Amir Cup cu Al-Gharafa

Alexandru Hațieganu
Florinel Coman, primul trofeu cu echipa sa.

Florinel Coman, Al-Gharafa, Amir Cup
Al-Gharafa, cu atacantul român Florinel Coman pe banca de rezerve, a câștigat competiția de fotbal Amir Cup, după ce a învins-o în finală pe Al-Sadd cu scorul de 4-1, sâmbătă seara, la Al Rayyan.

Tunisianul Ferjani Sassi (21) și algerianul Yacine Brahimi (27, 63, 90+1) au marcat pentru învingători, golul echipei Al-Sadd fiind reușit de olandezul Javairo Dilrosun (88).

Coman, care nu a mai jucat de luna trecută, a fost convocat preliminar de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciurile amicale cu Țara Galilor și Georgia, de luna viitoare.

Al-Gharafa a cucerit trofeul pentru a noua oară.Al-Gharafa s-a clasat pe locul 4 în acest sezon în campionat (Qatar Stars League), iar Al-Sadd a câștigat titlul.

Florinel Coman, locul 27 în clasamentul celor mai bine cotați jucători din Qatar Stars League

Plecat de la FCSB, în vara anului 2024, Coman a avut două sezoane extrem de modeste. În Qatar, la Al-Gharafa, fostul golgheter al roș-albaștrilor nu s-a adaptat deloc. Nici „evadarea“ la Cagliari, în perioada februarie – mai 2025, nu i-a relansat cariera. 

Cotat la 4 milioane de euro de Transfermarkt, Coman (28 de ani) a strâns la echipa națională 20 de partide și a înscris două goluri. Format la Academia Hagi, brăileanul s-a consacrat la FCSB, unde a fost printre preferații lui Gigi Becali.

Un moment esențial al carierei îl reprezintă prezența la Europeanul de tineret din Italia și San Marino (2019), unde tricolorii mici au încheiat pe locul 4. Coman a fost la EURO 2019 unul dintre cei mai valoroși jucători ai turneului.

