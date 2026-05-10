Al-Gharafa, cu atacantul român Florinel Coman pe banca de rezerve, a câștigat competiția de fotbal Amir Cup, după ce a învins-o în finală pe Al-Sadd cu scorul de 4-1, sâmbătă seara, la Al Rayyan.

Florinel Coman, în extaz! A cucerit Amir Cup cu Al-Gharafa

Tunisianul Ferjani Sassi (21) și algerianul Yacine Brahimi (27, 63, 90+1) au marcat pentru învingători, golul echipei Al-Sadd fiind reușit de olandezul Javairo Dilrosun (88).

Coman, care nu a mai jucat de luna trecută, a fost convocat preliminar de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciurile amicale cu Țara Galilor și Georgia, de luna viitoare.

Al-Gharafa a cucerit trofeul pentru a noua oară.Al-Gharafa s-a clasat pe locul 4 în acest sezon în campionat (Qatar Stars League), iar Al-Sadd a câștigat titlul.