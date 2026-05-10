Reacția lui Emil Boc după victoria lui ”U” Cluj cu Rapid: „Cupa şi campionatul!”

Emil Boc a reacționat după victoria lui ”U” Cluj.

”U” Cluj s-a impus în fața lui Rapid, scor 1-0, într-un meci din runda a 8-a din play-off-ul Superligii.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Cordea în minutul 17, după ce a fost servit de Macalou.

Emil Boc speră ca ”U” Cluj să facă eventul

Edilul Clujului a fost prezent la meciul cu Rapid și a susținut echipa antrenată Cristiano Bergodi din tribună.

Emil Boc a avut un mesaj pentru fotbaliștii și antrenorul lui ”U” Cluj, pe care i-a felicitat și în care a transmis că are încredere pentru acest final de sezon.

„Bravooooo, băieţi! Suntem atât de mândri de voi!

Ne bucurăm de această victorie şi privim cu încredere Cupa şi campionatul! Băieţi, Sir Bergodi, nu vă dăm sfaturi.

Ştiţi ce aveţi de făcut, aţi demonstrat acest lucru! Dar trebuie să ştiţi: sunteţi în inimile noastre şi suntem alături de voi, şi la bine, şi la greu! Haide “U”!”, a transmis edilul din Cluj-Napoca, Emil Boc.

”U” Cluj aprinde lupta la titlu din Superliga: cum arată clasamentul

În urma victoriei de pe Cluj Arena, „Șepcile Roșii” s-au apropiat la o „lungime” de Universitatea Craiova și au 45 de puncte.

Echipa lui Cristiano Bergodi a profitat de faptul că oltenii au remizat pe terenul lui CFR Cluj în această etapă și s-au apropiat la doar un punct de lider înaintea meciului direct din runda viitoare de pe 16 mai.

De cealaltă parte, Rapid se află pe locul cinic și s-a îndepărtat la două puncte de poziția a patra ocupată de Dinamo, care duce în barajul de Conference League.

