Mirel Rădoi, start dezastruos în Turcia: „Este prima dată în cariera mea”

Cu Deian Sorescu și Alex Maxim titulari, echipa lui Mirel Rădoi a primit gol în minutul 4 al meciului, după ce Abena și-a introdus mingea în proprie poartă. Bayo a egalat, dar Gaziantep a pierdut în urma golului marcat de Jeh în minutul 80.

Goztepe s-a impus în fața lui Gaziantep, scor 2-1 , într-un meci din runda 33 din prima ligă a Turciei.

Antrenorul român a vorbit după a treia înfrângere consecutivă pe banca lui Gaziantep și a explicat că echipa lui nu merita să piardă meciul cu Goztepe.

Nu a fost un meci ușor pentru noi. Am început jocul prost în general. Am primit un gol din cauza unei greșeli individuale în urma unei pase. Ulterior, am reușit să egalăm și să stabilim echilibrul în joc.

Cu toate acestea, eram conștienți că adversarul nostru va juca om la om în aproape fiecare zonă a terenului, iar acest lucru a făcut meciul și mai dificil pentru noi. După golul primit devreme, am avut prea multe pierderi simple de balon în zone în care nu eram sub presiune și unde adversarul nici măcar nu intervenea. Drept urmare, înfrângerea a devenit inevitabilă”, a declarat Mirel Rădoi, conform presei din Turcia.

Mirel Rădoi a recunoscut că este o perioadă dificilă pentru el, pentru că nu a reușit să câștige niciun meci pe banca lui Gaziantep de la venirea din aprilie.

„În vestiar, am discutat în detaliu ce trebuie să facem corect. Deși au avut mai multe cornere și lovituri fixe decât noi, nu cred că rezultatul a fost corect, având în vedere jocul de pe teren.

Este o perioadă dificilă pentru mine; pentru că este prima dată în cariera mea când am suferit trei înfrângeri consecutive. În aceste meciuri, în ciuda faptului că am creat un total de șaisprezece ocazii de a marca, am reușit să marcăm doar un gol.”, a adăugat Mirel Rădoi.

Ultimul meci al stagiunii

Gaziantep urmează să încheie actualul sezon din campionatul Turciei pe teren propriu, cu o partidă împotriva celor de la Istanbul Başakşehir. Chiar dacă întâlnirea din ultima rundă nu mai are o miză sportivă directă, confruntarea reprezintă o ultimă oportunitate pentru antrenorul român de a obține primele sale puncte în campionat și de a schimba impresia din acest final de stagiune.