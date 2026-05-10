Atacantul echipei Udinese, Keinan Davis, l-a acuzat pe fundaşul formaţiei Cagliari, Alberto Dossena, că l-a insultat cu tentă rasială sâmbătă, în timpul victoriei cu 2-0 în etapa a 36-a a campionatului Italiei, scrie news.ro.

Acuzații de rasism la un meci din Italia: ”Acest laș m-a făcut maimuță! Serie A? Luați măsuri?”

Incidentul s-ar fi petrecut în ultimele minute ale meciului, când jucătorul în vârstă de 28 de ani a fost implicat într-o altercaţie fizică cu mai mulţi jucători ai echipei adverse.

Davis, care s-a alăturat echipei Udinese venind de la Aston Villa în 2023, a postat ulterior pe reţelele de socializare, acuzându-l pe fundaşul echipei Cagliari, Alberto Dossena, că a făcut remarci rasiste şi şi-a exprimat speranţa că "Serie A va lua măsuri".

Cei doi jucători implicaţi au postat pe Instagram. "Acest laş rasist m-a numit maimuţă astăzi, în timpul meciului. Sper că Serie A va lua măsuri în această privinţă, dar vom vedea".

La rândul său, Dossena a negat: "Faptul că sunt acuzat de rasism mă întristează şi mă răneşte. Este o acuzaţie foarte gravă, nu mi-ar trece niciodată prin cap să mă adresez unei alte persoane, unui coleg, cu o insultă de acest gen.

Este prima dată când mi se întâmplă o astfel de situaţie, în care trebuie să mă apăr împotriva unei acuzaţii infamante. Un astfel de comportament este cât se poate de îndepărtat de cultura şi educaţia mea".

Udinese i-a oferit "sprijinul deplin" atacantului şi a descris abuzul verbal ca fiind "ruşinos" şi "josnic"

"Udinese Calcio speră că organismele de justiţie sportivă, în care avem cea mai mare încredere, vor trata problema cu promptitudine", a adăugat clubul într-un comunicat. Gruparea Cagliari condamnă toate formele de discriminare, dar este "surprinsă şi profund dezamăgită" de acuzaţii şi a negat că s-ar fi folosit un limbaj rasist.

Davis, care a mai jucat sub formă de împrumut la Nottingham Forest şi Watford, a marcat 10 goluri în 26 de meciuri din Serie A în acest sezon.