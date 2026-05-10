Pilotul a reiterat astfel succesul înregistrat anul trecut, atunci când încheiase pe 1 pe faimosul drum al Regelui, dar bifase și un nou reper pentru timpul până la linia de finiș. De această dată, recordul l-a stabilit în antrenamente, când ceasul s-a oprit la 2:40,300, cu 1,4 secunde mai rapid decât în 2025.

În cele două manșe de concurs nu a reușit să își îmbunătățească timpul deoarece ambele s-au desfășurat pe traseu ud și pe ceață, însă a fost cel mai rapid de fiecare dată la categoria turisme, astfel că pornește noul sezon din postura de lider.

Costel Cășuneanu, victorie spectaculoasă pe Transalpina. "Veni, vidi, vici!"

La bordul modelului Skoda Fabia RXX, Costel Cășuneanu a avut un timp total de 5:40,511, cu 4,85 secunde mai rapid decât principalul său contracandidat, timișoreanul Radu Benea, și cu 8,64 de secunde decât băimăreanul Călin Făgădar.

„Veni, vidi, vici! Am reușit să încheiem pe primul loc la turisme, am stabilit un nou record la această categorie și privim cu optimism spre următoarele curse. Am avut parte de vreme capricioasă la manșele de concurs, cu ploaie și ceață, dar totul e bine când se termină cu bine. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere! Ne vedem peste trei săptămâni la Poiana Brașov!”, a scris Cășuneanu pe pagina sa de faceobok.

Un total de 70 de piloți au luat startul pe Transalpina Challenge, prima dintre cele opt etape programate în actualul sezon din Campionatul Național de Viteză în Coastă. Următoarea cursă va avea loc în perioada 30-31 mai pe Drumul Poienii din Brașov.