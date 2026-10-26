Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită) – Al-Gharafa (Qatar), unul dintre cele mai așteptate meciuri de astăzi, în etapa a 3-a din Champions League Elite, e în direct pe VOYO SPORT 1 și LIVE VIDEO & TEXT pe Sport.ro.

Florinel Coman, gol Al-Ahli Jeddah – Al-Gharafa din Champions League Elite

Florinel Coman (28 de ani) a ieșit în evidență în minutul 53 al confruntării. Fostul golgheter al FCSB-ului și al Superligii a marcat cu un șut imparabil.

Coman a tras cu piciorul drept din interiorul careului, la colțul scurt, sub bara transversală. Pasa decisivă i-a aparținut lui Saifeldeen Fadlalla.