VIDEO EXCLUSIV Florinel Coman, execuție superbă și accidentare în Al-Ahli Jeddah – Al-Gharafa din Champions League Elite! VIDEO

Florinel Coman, execuție superbă și accidentare în Al-Ahli Jeddah – Al-Gharafa din Champions League Elite! VIDEO Stranieri
Alexandru Hațieganu
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Florinel Coman și-a arătat calitatea în Champions League Elite din Asia. 

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Din articol

Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită) – Al-Gharafa (Qatar), unul dintre cele mai așteptate meciuri de astăzi, în etapa a 3-a din Champions League Elite, e în direct pe VOYO SPORT 1 și LIVE VIDEO & TEXT pe Sport.ro.

Florinel Coman, gol Al-Ahli Jeddah – Al-Gharafa din Champions League Elite

Florinel Coman (28 de ani) a ieșit în evidență în minutul 53 al confruntării. Fostul golgheter al FCSB-ului și al Superligii a marcat cu un șut imparabil.

Coman a tras cu piciorul drept din interiorul careului, la colțul scurt, sub bara transversală. Pasa decisivă i-a aparținut lui Saifeldeen Fadlalla.

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Coman s-a accidentat la 14 minute după gol

Din nefericire, internaționalul român cu 22 de selecții și trei goluri a părăsit terenul accidentat în minutul 67. El face parte din lista preliminară a selecționerului Gică Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia din Liga Națiunilor. 

Aripa stânga a ajuns astfel la al șaptelea gol în 53 de meciuri pentru Al-Gharafa. El mai are în cont și alte 11 pase decisive. 

Echipele de start: 

  • Al Ahli SC (4-2-3-1): Al Sanbi - Baattia, Sulaiman, Ibanez, Balobaid - Bondarenko, Al Johani - Trincao, Spertsyan, Matheus Goncalves - Toney
  • Al Gharafa (4-2-3-1): Kone - Al Rashidi, Jang, Sano, Fadlalla - Diaz, Sassi - Ounas, Al Ali, Coman - Aladin 
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