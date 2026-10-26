Evenimentul va avea loc în premieră la Londra și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Haos la Balonul de Aur! Reacții vehemente după eroarea francezilor

Cu doar câteva ore înainte de aflarea marelui câștigător, organizatorii de la France Football au comis o gafă de proporții. Pe site-ul oficial al Balonului de Aur, a fost publicat un articol în care Harry Kane era prezentat drept marele câștigător al trofeului.

Articolul a fost șters după doar câteva minute, iar ce a urmat a stârnit reacții acide în presa internațională. Pe același site au apărut articole asemănătoare și cu ceilalți doi contracandidați ai englezului, Lamine Yamal și Kylian Mbappe. Și aceste articole au stat câteva minute pe site înainte de a fi șterse.

Cel mai probabil a fost vorba despre o încercare a francezilor de a repara gafa comisă. A doua variantă posibilă este că francezii au pregătit articole pentru fiecare scenariu posibil, iar, dintr-o eroare umană, acestea au fost publicate mai devreme.

”Balonul de Aur, în haos! Evenimentul de prestigiu i-a anunțat pe Harry Kane, Kylian Mbappe și Lamine Yamal drept câștigători, pe site-ul oficial, cu doar câteva ore înaintea ceremoniei”, a titrat Daily Mail la câteva minute după gafa făcută de organizatorii Balonului de Aur.

Publicația menționată ar fi fost cea care i-a anunțat pe organizatorii Balonului de Aur despre eroarea comisă.

”Harry Kane, Kylian Mbappé și Lamine Yamal au fost, în mod bizar, prezentați simultan drept câștigători ai Balonului de Aur pe site-ul oficial al organizatorilor, cu câteva ore înainte de începerea ceremoniei de la Londra.

Cei trei s-au numărat printre principalii favoriți la câștigarea, în premieră, a celui mai important trofeu individual din fotbal.

Înaintea evenimentului organizat la London Palladium, site-ul oficial al Balonului de Aur a publicat, aparent din greșeală, trei articole separate, în care fiecare dintre cei trei era anunțat drept câștigător.

Jurnaliștii de la Daily Mail Sport i-au alertat pe organizatori cu privire la eroare, declanșând o serie de apeluri telefonice și mesaje pe WhatsApp, într-o atmosferă de panică.

Organizatorii, luați prin surprindere, au demarat între timp o anchetă, iar articolele care îi anunțau pe Kane și Mbappé drept câștigători au fost ulterior eliminate de pe site”, au continuat englezii.

”Încoronarea lui Kane? Harry Kane „câștigă” Balonul de Aur, după ce site-ul oficial pare să dezvăluie accidental anunțul cu privire la starul Angliei, cu câteva ore înaintea ceremoniei”, a scris și The Sun.