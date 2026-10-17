Salariul uriaș pregătit de Gigi Becali pentru revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Salariul uriaș pregătit de Gigi Becali pentru revenirea lui Florinel Coman la FCSB Stranieri
SPORT.RO
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Florinel Coman (28 de ani) ar putea reveni la FCSB în această iarnă. 

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Extrema lui Al-Gharafa intră de la 1 ianuarie în ultimele șase luni de contract, iar Gigi Becali este dispus să-i ofere un salariu de aproximativ 700.000 de euro pe an, potrivit declarațiilor făcute de patronul roș-albaștrilor în vară.

FCSB nu vrea să plătească o sumă de transfer și speră ca internaționalul român să ajungă la un acord cu formația din Qatar pentru a pleca liber sau sub formă de împrumut.

Salariu de 700.000 de euro pentru Florinel Coman

Dacă transferul se concretizează, Coman ar avea unul dintre cele mai mari salarii de la FCSB, sub cel de un milion de euro pe an pe care Becali a spus că i-l oferă lui Drăguș. La Al-Gharafa, extrema câștigă aproximativ două milioane de euro anual.

Transferat în vara lui 2024 de la FCSB pentru șase milioane de euro, Coman a înscris șase goluri și a oferit 11 pase decisive în 51 de meciuri pentru formația din Qatar. După o perioadă petrecută sub formă de împrumut la Cagliari, românul a revenit la Al-Gharafa, unde a avut puține apariții. În actuala stagiune, a jucat de șase ori în toate competițiile și a oferit două pase decisive.

  • Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de trei milioane de euro.
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