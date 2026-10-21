Mihai Stoica aprinde speranțele suporterilor! Ce se întâmplă cu transferul lui Florinel Coman

Mihai Stoica aprinde speranțele suporterilor! Ce se întâmplă cu transferul lui Florinel Coman Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica a vorbit despre o posibilă repatriere a lui Florinel Coman.

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Florinel Coman este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători ce au evoluat la FCSB în ultimul deceniu. Contractul lui „Mbappe” cu Al-Gharafa este scadent în vara lui 2027, astfel că fanii speră la o revenire în România a atacantului.

Mihai Stoica, anunț despre transferul lui Florinel Coman

Gigi Becali l-a vândut pe Florinel Coman în urmă cu aproape doi ani și jumătate. După un sezon foarte bun, în care FCSB a câștigat titlul, atacantul era transferat pentru 6 milioane de euro la Al-Gharafa.

Din nefericire, de la momentul transferului, „Mbappe de România” nu s-a impus niciodată ca un titular. Deși a fost împrumutat inclusiv la Cagliari, Coman a dat impresia că nu poate scăpa de postura de rezervă de la Al-Gharafa.

În condițiile în care contractul său este scadent în vara anului viitor, fanii speră că Coman va reveni la formația la care s-a consacrat. Această speță a fost abordată și de către Mihai Stoica.

Oficialul roș-albaștrilor a recunoscut că l-a sfătuit, în ultima discuție avută, pe Florinel Coman să rămână la Al-Gharafa, asta din raționamentul financiar. Cât despre o revenire la FCSB, Mihai Stoica a transmis că totul va depinde de atacant, deoarece contractul său se la formația din Qatar ajunge la sfârșit în vara anului 2027.

„Coman este sub contract până vara viitoare. Noi când am vorbit cu el, eu i-am spus exact asta (n.r. – să rămână la Al-Gharafa pentru bani). Are un salariu gigantic. Eu n-am fost milionar, dar cred că pentru un milionar e important dacă are patru sau șase milioane în cont. Cred că e o diferență mare între patru și șase, chiar dacă poate n-ai timp să cheltuiești nici patru. 

Dar ai copil, ai generații viitoare. Cu iaht și cu astea se pot cheltui banii. (n.r. – Dacă va fi o discuție, din vară, cu Florinel Coman) Da. Acum nu s-a pus problema. Din vară, depinde de el, normal”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

  • Florinel coman
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Cifrele lui Florinel Coman la FCSB

Florinel Coman a ajuns la FCSB în vara lui 2017, când Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 3 milioane de euro pentru transferul său. În perioada petrecută la formația roș-albastră, atacantul a adunat 223 de meciuri, a marcat 63 de goluri și a contribuit cu 62 de pase decisive.

Totodată, „Mbappe” a câștigat un titlu, o Cupă și o Supercupă la echipa patronată de Gigi Becali. În sezonul 2023/2024, acesta a fost golgheterul SuperLigii, cu 18 goluri, iar în acel moment cota sa se ridica la 7 milioane de euro.

  • 3 milioane de euro este cota lui Florinel Coman
  • 223 de meciuri, 63 de goluri și 62 de pase decisive a adunat atacantul la FCSB
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