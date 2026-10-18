Florinel Coman, înapoi la FCSB?! Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului pentru suporteri: „Binevenit”

Florinel Coman, înapoi la FCSB?! Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului pentru suporteri: „Binevenit” Superliga
SPORT.RO
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Florinel Coman ar putea reveni la FCSB.

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Florinel ComanFCSBLaurentiu ReghecampfGigi Becali
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Florinel Coman este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători ce au evoluat la FCSB în ultimul deceniu. Contractul lui „Mbappe” cu Al-Gharafa este scadent în vara lui 2027, astfel că fanii speră la o revenire în România a atacantului.

Laurențiu Reghecampf, anunț despre Florinel Coman

Gigi Becali l-a vândut pe Florinel Coman în urmă cu aproape doi ani și jumătate. După un sezon foarte bun, în care FCSB a câștigat titlul, atacantul era transferat pentru 6 milioane de euro la Al-Gharafa.

Din nefericire, de la momentul transferului, „Mbappe de România” nu s-a impus niciodată ca un titular. Deși a fost împrumutat inclusiv la Cagliari, Coman a dat impresia că nu poate scăpa de postura de rezervă de la Al-Gharafa.

În condițiile în care contractul său este scadent în vara anului viitor, fanii speră că Coman va reveni la formația la care s-a consacrat. Această speță a fost abordată în conferința de presă premergătoare partidei dintre FC Voluntari și FCSB.

Laurențiu Reghecampf nu a exclus varianta ca Florinel Coman să ajungă la FCSB fie în mercato de iarnă, fie de vară, acesta amintind de performanțele obținute de jucător în perioada în care a fost legitimat. Totuși, tehnicianul a transmis că nu e ok să se vorbească despre alți fotbaliști, în condițiile în care trebuie să acumuleze puncte în viitorul apropiat, ci nu să se gândească la ce va fi în perioadele de transferuri.

„Vă dați seama, pe mine mă interesează să discut despre jucătorii pe care-i avem la dispoziție. Celelalte nume vehiculate în presă sunt jucători foarte importanți. Florinel Coman a câștigat trofee aici, întotdeauna e binevenit, îl așteptăm cu drag.

Dar aș prefera să discutăm mai mult despre ce avem de făcut mâine, săptămâna viitoare. Ceea ce putem rezolva după decembrie, mai așteptăm”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

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Florinel Coman Interviu 081024
Florinel Coman / Foto: Imago
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Cifrele lui Florinel Coman la FCSB

Florinel Coman a ajuns la FCSB în vara lui 2017, când Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 3 milioane de euro pentru transferul său. În perioada petrecută la formația roș-albastră, atacantul a adunat 223 de meciuri, a marcat 63 de goluri și a contribuit cu 62 de pase decisive.

Totodată, „Mbappe” a câștigat un titlu, o Cupă și o Supercupă la echipa patronată de Gigi Becali. În sezonul 2023/2024, acesta a fost golgheterul SuperLigii, cu 18 goluri, iar în acel moment cota sa se ridica la 7 milioane de euro.

  • 3 milioane de euro este cota lui Florinel Coman
  • 223 de meciuri, 63 de goluri și 62 de pase decisive a adunat atacantul la FCSB
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