"A venit si i-a dat un pumn in fata! Batea jucatorii si ii injura!" Dezvaluiri INCREDIBILE despre patronul din Liga 1 care isi UMILEA fotbalistii

Dezvaluiri incredibile din vestiarul unei echipe importante a ultimilor ani in Liga 1!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Marian Aliuta povesteste scene incredibile intamplate la Vaslui! Porumboiu obisnuia sa-si injure fotbalistii si chiar sa-i loveasca. Bataile nu aveau loc doar la stadion! Unul dintre fotbalisti a fost lovit in timp ce era in oras, la un restaurant pentru ca Porumboiu il considera tradator.

"Daca pierdea un meci, 2-3 erau blat! Dupa fiecare meci cauta vinovati in vestiar, credea ca cineva a tradat. Daca bateai, iti dadea orice. Erau prime mari, salariile se dadeau la timp. Cum pierdea un meci, cauta vinovati. Cand am venit la Vaslui, nu erau jucatori foarte cunoscuti in lot. Intra in vestiar si ii injura. Eram la un restaurant in Vaslui, cu Canu si cu inca un baiat.

A venit din lateral si i-a dat cu pumnul baiatului astuia. Ne-am uitat eu si Canu... el ne-a zis ca fotbalistul ala era un tradator, ca vorbeste cu Frunza. Era inaintea unui meci cu Urziceni. Il banuia pe baiatul asta ca da informatii. Ce informatii sa-i dea? Si daca-i dadea echipa de start, ce mare lucru era? In Champions League stii echipele si ce? Ne-a zis sa nu mai stam cu tradatorul, ca e blatist. El saracul nici nu juca! Pentru mine a fost ceva...

N-am inteles niciodata. N-am mai intalnit ca el! Sa dai intr-un jucator... Becali n-ar face asta niciodata. Daca lui Becali nu-i place de tine, iti spune in fata. Cu Porumboiu te bateai! Eu am avut conflict cu el. Bine, cine n-a avut cu el? Eu am avut inaintea meciului cu Slavia Praga. M-a sunat si m-a injurat, i-am spus ca nu accept asa ceva. I-am spus ca plec. N-am plecat, pana la urma. N-am facut-o pentru ca venea meciul. M-am dus la antrenament, am intrat in cantonament. Nu tinea supararea la el", a spus Aliuta la GSP Live.