Cupa Davis 2026 începe la Bologna cu întâlnirea dintre Canada și Republica Cehă, două foste câștigătoare ale competiției, care caută gloria atinsă ultima dată în 2022, respectiv în 2013.

Motivația financiară în competiția mondială a tenisului masculin a trecut mereu în plan secund, iar ediția actuală nu face excepție.

Participarea la Cupa Davis 2026 înseamnă minimum $350,000 pentru fiecare din cele opt naționale calificate

Din punct de vedere financiar, pentru tenismeni precum Carlos Alcaraz ori Alexander Zverev, care au câștigat, împreună, circa $30 de milioane, în 2026, premiile oferite în Cupa Davis prezintă o motivație limitată.

Cupa Davis, organizată de Federația Internațională de Tenis, propune în 2026 premii totale în valoare de $4,9 milioane, fiecare din cele opt naționale ajunse la turneul final având asigurat câte un cec de $350,000, de împărțit tuturor membrilor echipei, potrivit Punto de break.

Campionii vor câștiga $1,5 milioane, sumă de împărțit tuturor membrilor echipei

Națiunile care vor ajunge în semifinale vor încasa câte jumătate de milion de dolari, iar finalista pierzătoare va pleca acasă cu un premiu de $1 milion.

Campionii Cupei Davis își vor împărți suma de $1,5 milioane, cuantum care este împărțit în funcție de înțelegerile interne ale fiecărei echipe naționale.

Dincolo de premiile oferite participanților Cupei Davis, ITF finanțează federațiile naționalelor calificate prin programe care își propun să dezvolte viitorul tenisului în acele țări, atât prin servicii de antrenorat, cât și prin investiții infrastructurale.