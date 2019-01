EXCLUSIV | Vlad Dragomir poate prinde un transfer de vis! Gol si pasa de gol sub ochii trimisilor unei supercampioane din Europa, astazi

Perugia a invins cu 3-0 in deplasarea de la Ascoli, astazi. Vlad Dragomir a marcat un gol si a dat si un assist.

Vlad Dragomir a marcat al doilea sau gol in Serie B chiar sub ochii scouterilor Benficai! Romanul de 19 ani a dat si o pasa decisiva in victoria cu 3-0 obtinuta astazi in fata lui Ascoli.



Dragomir a ajuns la Perugia in vara si a jucat pana acum 17 meciuri in Serie B.



El a evoluat intre 2016 si 2018 la juniorii lui Arsenal.



Benfica il monitorizeaza de mai multa vreme pe Dragomir si si-a trimis oameni pentru a-l vedea pe viu.