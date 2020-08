DEZASTRU pentru Vlad Dragomir si Romario Benzar! Perugia a retrogradat in Serie C

Perugia a retrogradat in Serie C, dupa ce a pierdut in fata Pescarei, la loviturile de la 11 metri, cu 2-4.

Vlad Dragomir a fost integralist pentru Perugia, el s-a aflat pe lista celor 5 executanti ai loviturilor de la 11 metri, dar nu a mai apucat sa bata.

Perugia nu a mai retrogradat in Serie C din sezonul 2013-2014. La sfarsitul meciului mai multi jucatori ai Perugiei au fost surprinsi cu lacrimi in ochi.

Dupa ce au retrogradat, aproximativ 700 de fani au mers in afara stadionului pentru a protesta. Peste noapte au fost gasite 4 manechine spanzurate de un pasaj, cu mesajul: "Va vrem asa"