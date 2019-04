Fanii lui PAOK s-au pregatit de marea petrecere! Cum vor sarbatori titlul asteptat de 34 de ani: Razvan Lucescu, personaj central

Cu caciuli la 20 de grade!

Asa vor sarbatori titlul fanii lui PAOK. Caciula norocoasa a lui Razvan Lucescu se vinde bine la Salonic.

Razvan, Tosca si Varela au nevoie de un egal ca sa iasa campioni. In magazinul clubului se pot cumpara tricouri ale jucatorilor, dar si caciula si costumele purtate de Lucescu.

Sunt si oua de ciocolata pentru Paste. Grecii au pus scaune in plus pe stadion ca sa incapa 30.000 de fani. Toate biletele s-au dat intr-o ora. Se va petrece romaneste. Autobuzele din Salonic sunt in culorile Romaniei.

Grecii vor sa-l convinga pe Razvan sa ramana la PAOK.

"A avut oferte de care eu stiu, si oferte mult mai avantajoase financiar. Este o performanta de care trebuie sa fim mandri cu totii", a declarat Mirel Radoi.