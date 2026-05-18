Cine cade în Liga 2 și cine tremură la baraj în ultima etapă. Toate calculele luptei pentru supraviețuire

Astăzi, 18 mai, se va stabili cu exactitate configurația finală a subsolului clasamentului din Superliga. Metaloglobus este prima formație retrogradată matematic în eșalonul secund. Hermannstadt și Unirea Slobozia duc o luptă de la distanță pentru a evita al doilea loc care duce direct în Liga 2.

Hermannstadt primește vizita celor de la FCSB, în timp ce Unirea Slobozia joacă pe teren propriu cu UTA Arad. Ambele echipe au acumulat câte 22 de puncte. Ialomițenii depind exclusiv de propriul rezultat pentru a se salva de la retrogradarea directă. De partea cealaltă, trupa lui Dorinel Munteanu are nevoie de un parcurs mai bun decât Slobozia, deoarece ialomițenii dețin avantajul rezultatelor din sezonul regulat în caz de egalitate de puncte.

Toate calculele sunt făcute pornind de la premisa că Unirea Slobozia va primi licența, chiar dacă echipa așteaptă un răspuns final de la TAS. Echipa care va reuși să evite retrogradarea direct va disputa ulterior barajul de menținere împotriva celor de la FC Voluntari. Situația tensionată se resimte și în rândul fanilor sibieni, iar unul dintre ei a transmis resemnat: „Aproape imposibil pentru Sibiu să scape de retrogradare”.