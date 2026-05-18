Universitatea Craiova a cucerit duminică titlul în Superliga României, după 5-0 pe teren propriu cu U Cluj. Astfel, formația din Bănie a devenit campioană cu o etapă înainte de finalul acestui sezon. Adrian Rus a fost unul dintre jucătorii determinanți ai oltenilor.

De ceva timp, Universitatea Craiova a demarat discuțiile pentru păstrarea lui Adrian Rus, fundaș al cărui angajament expiră la 1 iulie 2026, la finalul acestei stagiuni de Superliga României. Conducerea formației din Bănie se află în plin proces de negociere cu Adrian Rus.

Existatu informații că ambele tabere și-au manifestat intenția de a continua colaborarea. Adus la începutul lunii septembrie 2025, de la Pisa, mutare facilitată de Mirel Rădoi, stoperul a rămas un punct fix în apărarea oltenilor chiar și după despărțirea de antrenor din luna noiembrie 2025.

Adrian Rus a făcut dubla cu Universitatea Craiova, dar agentul l-ar fi propus în Cipru

Oficialii clubului doresc să securizeze prezența fotbalistului care a bifat 34 de partide în acest sezon și care a reușit să marcheze de patru ori.

Însă, se pare că Rus ar putea face pasul și în afara României, din nou, în Cipru, la Apollon Limassol, după cum notează publicația Themasports.

”Informațiile Themasports relatează că agentul său (n.r. – al lui Adrian Rus) l-ar fi recomandat unor echipe cipriote, inclusiv Apollon”, notează sursa citată.

Universitatea Craiova speră să îl convingă pe Adrian Rus să semneze prelungirea

Este posibil, așadar, ca Rus să plece de la Universitatea Craiova, dar cu siguranță în alegerea a contat și faptul că oltenii au realizat dubla în acest sezon: Cupa României și Superliga României.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a apărătorului care măsoară 1,88 metri este de 1,2 milioane de euro. Internaționalul român are 22 de selecții și un gol la echipa națională, iar în acest sezon a mai jucat alături de craioveni în preliminariile Conference League.