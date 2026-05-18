Invitat la emisiunea "Fața la joc!", Florin Lovin a revăzut imaginile acelui duel din Giulești. În 2008, FCSB (n.r Steaua la acel moment) a câștigat "la masa verde" derby-ul cu Rapid după ce arbitrul Alexandru Deaconu a fost lovit de două brichete.

Florin Lovin "s-a spovedit" la 18 ani după cazul "Bricheta"

"Lumea pe stradă, în general, îmi spune două lucruri. Nu contează că ai câștigat campionate, că ai jucat cu Real Madrid... Două lucruri: meciul cu Middlesbrough și cazul bricheta. Steliștii îmi spun că n-au dormit, au spart televizorul (n.r după semifinala cu Middlesbrough).

(n.r legat de cazul 'Bricheta') Chiar mi-a părut rău. În același timp, e corect să spun că la momentul respectiv am considerat că e singura noastră șansă să câștigăm meciul respectiv. Așa consideram cu mintea de atunci. Acum îmi cer scuze că am folosit acest avantaj. Asta spun cu mintea de acum. Atunci, până să ies puțin din țară, eram sălbatic rău de tot.

În același timp, asta nu scuză comportamentul suporterilor de la acel meci. Eu n-am mai trăit așa ceva. Am văzut rulment aruncat din tribună! Mă, rulment! Arunci un sendviș, o brichetă, un ban. Dar rulment? Cum să arunci, mă, cu rulmentul?", a declarat Florin Lovin, în cadrul emisiunii "Fața la joc!", în direct la Pro TV și pe VOYO.

Ce s-a întâmplat în 2008

În sezonul 2007/2008, Rapid și FCSB încercau să o prindă pe CFR Cluj în cursa pentru titlu. Cele două rivale s-au înfruntat în Giulești în primăvara anului 2008, dar meciul a fost decis la comisii.

Rapid conducea cu 1-0 în momentul în care arbitrul Alexandru Deaconu a fluierat finalul partidei, în minutul 74. Acest lucru s-a întâmplat după ce două brichete l-au lovit pe centralul Deaconu.

Ulterior, FCSB a câștigat derby-ul la "masa verde", scor 3-0.