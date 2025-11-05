Echipa lui Cristi Chivu a câștigat cu 2-1, dar meciul a fost departe de a fi simplu, chiar dacă italienii veneau după trei victorii clare în faza grupelor UEFA Champions League.

Inter a început bine partida, a atacat și și-a creat ocazii, însă Lautaro Martinez a ratat câteva șanse importante și a avut chiar un șut respins pe linie.

Abia înainte de pauză, căpitanul lui Inter a reușit să deschidă scorul din apropiere.

Reacția italienilor după ce Inter a scos cu greu 3 puncte cu Kairat Almaty

Repriza secundă a dat peste cap calculele. Kairat a egalat prin Ofri Arad, iar atmosfera de pe San Siro s-a schimbat imediat. Inter părea blocată, însă Carlos Augusto a rezolvat situația cu un șut puternic din marginea careului și a readus avantajul pentru formația lui Chivu.

La final, presa italiană a vorbit despre un succes obținut cu mari emoții. Internews24, publicație apropiată clubului, a notat: „Inter - Kairat Almaty s-a terminat 2-1. Lautaro și Carlos Augusto i-au dăruit lui Chivu trei puncte foarte muncite după o victorie chinuită.”

Inter rămâne cu punctaj maxim după patru meciuri și împarte prima poziție în grupă cu Bayern și Arsenal. De cealaltă parte, Kairat încă nu a obținut nicio victorie.

