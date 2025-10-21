Coincidență sau nu, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre un eventual transfer al lui Andre Duarte, fostul fundaș al celor de la FCU Craiova, ajuns în Ungaria, la Ujpest.

Maghiarii au reacționat după ce au văzut că FCSB îl vrea pe Andre Duarte

Ulterior, Gigi Becali s-a declarat surprins când a auzit de varianta Andre Duarte. Totuși, vestea unui posibil transfer a ajuns și la urechile maghiarilor, care au vorbi despre eforturile financiare pe care ar trebui să le facă FCSB pentru a-l transfera pe fundașul portughez.

”O echipă românească ar sparge banca pentru fundașul de la Ujpest”, au titrat maghiarii de la csakfoci.hu.

Jurnaliștii din Ungaria susțin că roș-albaștrilor nu le va fi deloc ușor să îl transfere pe Duarte de la Ujpest având în vedere că echipa din Budapesta a refuzat o ofertă de 1,5 milioane de euro pentru lusitan, dar și pentru că Andrer Duarte este foarte atașat de echipă.

”FCSB și-a îndreptat atenția către Andre Duarte, pentru care Ujpest a refuzat anterior o ofertă record și i-a prelungit contractul. Însă acest lucru s-ar putea să nu fie un obstacol.

Principalul obiectiv din iarnă al clubului este întărirea apărării cu un fundaș central, iar unul dintre numele de top de pe lista lor este Andre Duarte, aflat de mai multe sezoane în vizorul echipei din București.

Totuși, nu va fi ușor să-l achiziționeze pe fundașul lui Ujpest, deoarece clubul maghiar i-a prelungit recent contractul până în vara anului 2028, după ce echipa din cartierul 4 (al Budapestei) a primit o ofertă aproape record pentru fundașul portughez. Clubul a decis să o respingă, luând în considerare angajamentul jucătorului față de echipă”, au scris maghiarii.

