"E cel mai bun an al carierei mele!" Sumudica, dupa rezultatele PERFECTE obtinute cu Gaziantep! "Va fi greu sa mai raman aici din 2021"

Marius Sumudica a vorbit despre perioada buna pe care o parcurge pe banca tehnica a celor de la Gaziantep.

Antrenorul a declarat ca nu se astepta ca echipa sa reuseasca o serie atat de lunga de rezultate pozitive, cu atat mai mult in fata unor echipe a caror valoare este de pana la 3-4 ori mai mare decat valoarea lotului celor de la Gaziantep.

Sumudica a spus si ca se asteapta la rezultate mai putin bune, dar si ca nu crede ca va mai ramane la Gaziantep in sezonul urmator.

"Traversez o perioada buna, dar deocamdata n-am terminat campionatul, nu s-a terminat nimic. Am obtinut niste rezultate de nici mie nu-mi vine sa cred. Am impresia ca traiesc un vis. E cel mai bun an al carierei mele, chiar daca la Astra am facut lucuri importante. Dar aici, sa bati Fener, Basak, este ceva ce nu-mi vine sa cred.

Usor, usor crestem, Maxim si-a revenit din punct de vedere fizic si acum face meciuri senzationale. Tosca la fel. Am crescut de la meci la meci, victoriile aduc victorii si se pare ca noua ne-a priit pandemia asta. Curios si pentru mine, nu ma asteptam la astfel de rezultate.

Ma uitam ca valoarea lotului meu e de 20 de milioane de euro, iar valoarea echipelor pe care le-am batut variaza intre 60 si 80-90 de milioane de euro. Suntem pe locul 3 in Europa dupa Milan si Lyon la meciuri pierdute in ultimele 15 partide. E adevarat ca e alta calitatea campionatelor, insa e ceva incredibil. Toata lumea credea ca Sumudica joaca un sistem defensiv, in care ne aparam, dar eu joc in banda cu doi mijlocasi. In ultimele 24 de etape suntem singurii care am marcat meci de meci, si nu cate un gol, ci cate 2-3 pe meci.

Sunt adeptul pregatirii meciurilor la fel indiferent de adversar. Jucatori au o anumita conduita in meciurile cu adversari puternici si se motiveaza, vor sa demonstreze. Problema este cand trebuie sa desfaci o alta echipa si sa marchezi, fiindca cei care vin se vor cantona in jumatatea lor si va fi dificil, dar sper sa gasesc solutii. Pregatesc meciurile saptamanal si nu e usor, fiindca trebuie sa fiu pregatit mereu sa schimb sistemul constant, dar am jucatori maturi si capabili sa inteleaga ceea ce le cer. De aceea ii si prefer pe jucatorii maturi, de 30 de ani.

Exista tatonari si discutii cu fel de fel de impresari care ma suna si imi propun lucruri, dar vreau sa imi duc la bun sfarsit contractul, voi incheia sezonul aici, dar dupa aceea va fi destul de greu sa raman aici. O sa discut cu baskanul de la Gaziantep cand o sa vreau eu, dar n-o sa astept sa-mi faca o oferta in martie-aprilie. Trece si Martisorul, trec si Mucenicii pana atunci. N-o sa stau dupa el.

Sunt ferm convins ca vor aparea lucrurile negative, ei trebuie sa inteleaga asta. Obiectivul meu este locul 10, imi doresc sa ma calific intr-o cupa europeana, dar o sa vedem ce se va intampla", a declarat Marius Sumudica, potrivit DigiSport.