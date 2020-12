EXCLUSIV | Sumudica, ZEU in Turcia! "Chiar si Fatih Terim m-a felicitat. Toata lumea spune ca sunt cel mai bun de aici!" Cum explica injuratura dupa primul gol marcat de echipa lui

Gaziantep a castigat impotriva lui Alanyaspor, scor 3-1, intr-un meci al etapei a 15-a din campionatul Turciei.

Alexandru Maxim a marcat pentru echipa lui "Sumi" si a ajuns la 7 goluri in actualul sezon. Gaziantep a urcat dupa aceasta victorie pe locul 2 in clasament, fiind la doua puncte de liderul Galatasaray.

Sumudica este antrenorul roman al momentului si a oferit o reactie in exclusivitate pentru www.sport.ro, dupa victoria in fata lui Alanyaspor. De asemenea, antrenorul roman l-a scos in evidenta pe Maxim si a spus despre el ca este profesionist 100%.

"Bucurie imensa, o victorie mare, ultima victorie din acest an. Am reusit sa atingem niste recorduri greu de imaginat, suntem singura echipa care in ultimele 22 de meciuri am marcat meci de meci. Suntem echipa cu cel mai bun atac din Turcia la fel ca Fenerbahce, 27 de goluri marcate. Traiesc un vis, este cel mai bun an al carierei mele. Impreuna cu staff ul am realizat ceva de care suntem madri ca suntem apreciati, chiar imi aratau niste colegi turci ca am acaparat Twitter-ul.

Patronii nu ne-au transmis nimic, ei nu vin din cauza cu covidul-ului. Bineinteles ne-au spus felicitarile de rigoare prin telefon, mesaj, dar nu au voie sa intre in cabina. Este o regula stricta de la Federatie.

Eu ce sa spun acum despre Maxim. Am reusit sa aduc un jucator extraordinar, un jucator de un bun simt rar intalnit, profesionist 100%", a declarat "Sumi" pentru Sport.ro.

Sumudica a vorbit si despre duelul dintre Gaziantep si liderul Galatasaray si a declarat ca Fatih Terim l-a felicitat dupa ultima victorie din campionat.

"E greu, jucam acasa. Galata este echipa pe primul loc acum. Chiar am primit un mesaj de felicitare de la Fatih Terim mai devreme. Ma bucur, traversez o perioada incredibila, nu ma gandesc decat la urmatorul meci cu Erzuruym, nu stau sa ma gandesc ce sa va intampla. Pana la meciul cu Galata mai avem o gramada de meciuri. Am facut 27 de puncte ceva extraordinar.

Anul trecut din 17 meciuri din prima runda am facut 24 de puncte, anul asta deja avem 27 de puncte din 14 meciuri. Este ceva extraordinar, toata lumea este multumita. Va veni cu siguranta si o infrangere si va trebui sa stim sa gestionam acele momente", a spus Marius Sumudica.

Sumudica a a vorbit despre perioada pandemiei, cum isi va petrece revelionul si ce isi doreste de la noul an.

"Daca pun in balanta, eu am fost foarte ingrijorat. Atatat timp cat sotia, copiii mi-au fos bolnavi, parintii si socrii, am fost ingrijorat, eu am scapat pana acum, sper in continuare sa nu am probleme de genul asta.

Pe 1 calatorim imediat la ora 1 avem avion privat plecam ca pe 2 jucam la Erzurum. Ce revelion, trebuie sa doarma baietii.

Sunt cu sotia. Asta este important in momentul in care a venit familia la mine sunt cel mai fericit. Imi pare rau ca nu a ajuns si fiica mea, dar am baiatul aici, a venit si sotia, sunt fericit.

Pentru noul an nu am decat urmatoarea dorinta: sa fiu sanatos, atata tot, pentru ca daca sunt sanatos le realizez pe toate", a explicat fostul antrenor de la Astra.

In minutul 9, Gaziantep a deschis scorul prin Dicko, iar Sumi a avut o reactie caracteristica. Antrenorul a fost surprins de camere in timp ce injura. "Baga-mi-as p**a in mortii vostri sa imi bag", s-a putut citi pe buzele lui Sumudica. Dupa acest gest, antrenorul a declarat ca regreta ce a facut, dar presiunea care este pe umerii lui l-a determinat sa se dezlantuie.

"A fost o descarcare de moment. Regret cateodata, asta sunt este o presiune deosebita. Traiesc intr-o presiune deosebita. Sunt singurul antrenor strain din Turcia si e greu. In momentul de fata sunt catalogat, ma uitam pe toate site-urile si peste tot, sunt comparat cu Fatih Terim si toata lumea spune ca sunt in momentul de fata cel mai bun antrenor din Turcia", spus Sumudica.

