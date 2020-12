Marius Sumudica arunca SAGETI catre conducere dupa ultima victorie din campionat! "Asta vreau sa stie toata lumea!"

Gaziantep a castigat impotriva lui Alanyaspor, scor 3-1, intr-un meci al etapei a 15-a din campionatul Turciei.

Alexandru Maxim a marcat pentru echipa lui "Sumi" si a ajuns la 7 goluri in actualul sezon. Gaziantep a urcat dupa aceasta victorie pe locul 2 in clasament, fiind la doua puncte de liderul Galatasaray.

Antrenorul roman mai are contract cu gruparea turca pana in iunie 2021 si le-a transmis fanilor ca nu doreste sa plece de la echipa, chiar daca conducerea nu i-a facut pana acum vreo oferta de prelungire.

"Stiam ca adversarul vrea sa aiba mingea asa ca l-am lasat si am incercat sa plecam pe contraatac. Am obtinut ceea ce ne-am dorit de la aceste atacuri si am castigat. Suntem singura echipa care marcheaza de trei ori impotriva lui Alanyaspor.

Acesta a fost ultimul meci din 2020 si dedicam victoria fanilor! Anul trecut am avut 24 de puncte in 17 etape, acum avem 27 in 14. Suntem intr-un moment foarte bun, dar obiectivul e sa fim in top 10", a spus Sumudica, potrivit beiN Sport.

Romanul sustine ca oficialii de la Gaziantep nu i-au propus prelungirea contractului si a transmis un mesaj fanilor.

"Am un mesaj pentru fanii. Niciun oficial nu a venit la mine pentru a discuta despre contract si pentru a-mi oferi o intelegere noua. Astept acest contract! Vreau sa stie toata lumea ca nu vreau sa plec! Nu vreau sa parasesc orasul pentru ca sunt foarte fericit aici! Vreau sa pun capat dezinformarilor", a incheiat fostul antrenor de la Astra.

Tweet Turcia Gaziantep sumudica Citeste si: