Si-a pierdut CONSTIINTA si cateva secunde mai tarziu a inceput sa PLANGA! CLIPE SOCANTE in Turcia! Ce a patit un jucator din echipa lui Sumudica

Gaziantep a castigat cu scorul de 3-1 partida cu Alanyaspor.

Cu aceasta victorie, echipa lui Sumudica urca pana pe locul trei, la doua puncte distanta de liderul Galatasaray. Gaziantep a condus la pauza cu 2-1, dupa ce a reusit un joc perfect din punct de vedere defensiv, inscriind doua goluri din tot atatea suturi pe contraatac.

In cea de-a doua repriza Alex Maxim a majorat diferenta, facand 3-1 pentru gazde, iar finalul meciului a fost unul cu ocazii de ambele parti. Arbitrul a acordat sapte minute de prelungire, iar Sumudica a decis sa-l introduca pe Soyalp in minutul 89, in locul atacantului Kevin Mirallas pentru a conserva rezultatul.

La un duel cu un jucator de-al Alanyei, mijlocasul lui Sumudica a fost comotionat, iar cateva secunde mai tarziu si-a pierdut constiinta. Acesta a fost intrebat in repetate randuri daca stie unde se afla, dar fotbalistul a parut pe margine total debusolat. Soyalp a inceput imediat sa planga, iar medicii si jucatorii l-au dus pe mijlocas catre ambulanta.

Mai JOS imagini cu momentul socant de la finalul partidei: