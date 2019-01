OFICIAL | Dinamo a mai facut un transfer! Ar putea debuta chiar in primul meci dupa reluarea campionatului

Dinamo a mai facut un transfer.

Atacantul grec Athanasios Papazoglou a efectuat in aceasta dimineata vizita medicala si a semnat cu gruparea din "Stefan cel Mare". Papazoglou va juca cu numarul 9.

Papazoglou ar putea debuta la Dinamo chiar din primul meci dupa reluarea campionatului, partida de luni contra celor de la Poli Iasi.

150 de partide si 27 de goluri a adunat Papazoglou in prima liga a Greciei pentru Aris Salonic, PAOK Salonic, Asteras Tripolis, OFI Creta si Atromitos Atena. In prima liga a campionatului din Belgia a marcat 10 goluri in 60 de meciuri pentru Kortrijk, in Olanda a inscris un gol in 11 jocuri pentru Roda, iar in campionatul Norvegiei a punctat de trei ori in 12 meciuri pentru Aalesund.

13 meciuri a jucat Papazoglou la Hapoel Haifa in acest sezon in toate competitiile, marcand un gol in turul II preliminar Europa League, in partida cu Hafnarfjordur. Cu Hapoel Haifa a castigat Supercupa Israelului, pe 28 iulie 2018, 1-1 cu Hapoel Beer Sheva dupa 90 de minute si 5-4 dupa lovituri de departajare, intr-un meci in care a fost titular, fiind inlocuit in minutul 81.