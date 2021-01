EXCLUSIV | Ioan Becali risca inchisoarea dupa transferul lui Man! Negocierile cu Parma il pot readuce dupa gratii

Ioan Becali poate lua comisionul de 850.000 de euro pentru intermedierea transferului lui Man la Parma, dar afacerea ar putea sa il priveze de libertate.

Declaratiile publice ale impresarului si ale patronului FCSB pot constitui probe pentru incarcerarea acestuia. "Tot ce s-a facut, a facut numai Giovani. Eu stiu un lucru, dreptatea e dreptate si Giovani de la A la Z a facut acest transfer. Totul e meritul lui", a declarat Gigi Becali, despre contributia decisiva a varului sau la transferul lui Dennis Man la Parma. Aceasta declaratie l-ar putea costa pe Ioan "Giovani" Becali libertatea, in conditiile in care el se gaseste inca sub interdictia de a negocia pentru transferuri pana in 2022, dupa sentinta din "Dosarul Transferurilor".

Impresarul fusese condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare si i-a fost adaugata o pedeapsa complementara, respectiv interzicerea derularii activitatilor pentru care fusese pedepsit, valabila inca 2 ani de la expirarea pedepsei cu inchisoarea. Ulterior, acesta mai primise o condamnare de 7 ani si 4 luni pentru mituirea judecatoarei Geanina Terceanu, dar pedepsele au fost contopite si, dupa ce a beneficiat de o reducere din diverse motive, s-a ajuns la executarea unui rest de pedeapsa de doar cateva luni. Insa, Becali nu are voie, pana la finalul anului 2022, sa intermedieze transferuri sau sa fie reprezentant al unui club de fotbal, el incalcand ambele prevederi.

IOAN BECALI A RECUNOSCUT PUBLIC CA A INCALCAT TERMENII LIBERARII CONDITIONATE

Insa, in ultimii doi ani, Becali si-a refacut afacerea cu intermediere de jucatori, fara sa se mai fereasca de presa, de opinia publica sau de procurori, desi incalca cerintele liberarii conditionata, in Codul Penal explicandu-se clar ca "daca pe durata supravegherii persoana condamnata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse, instanta revoca liberarea si dispune executarea restului de pedeapsa". Din informatiile obtinute de Sport.ro, se pare ca, in ultimele luni, au fost inaintate mai multe plangeri procurorilor bucuresteni, iar acestia ar urma sa sesizeze si sa ceara revocarea liberarii conditionate.

Ioan Becali a negociat direct cu jucatori si cluburi, iar in interactiunea cu jurnalistii a vorbit fara menajamente despre tratativele sale pentru transferul lui Coman la Orlando City, pentru plecarea lui Nedelcearu la UFA si AEK Atena, pentru mutarea lui Tanase la echipe din SUA si Canada si despre contributia decisiva la plecarea lui Man la Parma, dar si despre alte actiuni care ii erau interzise de instanta. Impresarul executase doar 3 ani din cele doua condamnari, din care cea mai mare era de 7 ani si 4 luni de inchisoare, inainte sa fie eliberat conditionat.

Sentinta judecatoareasca din "Dosarul Transferurilor", care ii interzice lui Ioan Becali sa fie impresar:

"In baza articolului 38 alineatul 1, articolului 39 alineatul 1 litera b si articolului 45 alineatul 3 litera a din Codul Penal, aplica inculpatului Becali Ioan pedeapsa cea mai grea, de 3 ani si 6 luni de inchisoare, la care se adauga un spor de 2 ani si 10 luni, urmand sa execute pedeapsa de 6 ani si 4 luni de inchisoare si o pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de articolul 66 alineatul 1 literele a, b si g (constand in calitatea de agent licentiat sau de reprezentant al unui club de fotbal) pe o durata de 2 ani dupa executarea pedepsei inchisorii".

FAMILIA BECALI, FILATA PENTRU AJUTORUL DAT UNUI MILIARDAR BULGAR FUGAR?

De asemenea, cei doi veri Becali s-ar afla sub supravegherea autoritatilor romane si internationale, dupa ce presa si procurorii din Bulgaria ar fi facut legatura dintre acestia si fuga din tara vecina a miliardarului Vasil Boikov. Supanumit "Craniul", miliardarul ar avea legaturi cu diverse grupari de crima organizata din Balcani si ar controla peste 30 de companii din diverse domenii, fiind considerat cel mai bogat om din Bulgaria, cu o avere de 1.3 miliarde de euro. In mai 2020, acesta a fost gasit vinovat pentru evaziune fiscala, conducerea unui grup de crima organizata, santaj, tentativa de mituire a unui inalt oficial si incalcarea proprietatii intelectuale in Bulgaria, dar a fugit din tara inainte sa fie bagat la inchisoare.

Presa din Bulgaria scria atunci ca bulgarul ar fi fost ajutat sa fuga de Ivan Savvidis, patronul lui PAOK Salonic, afacerist controversat cu o avere de 1.3 miliarde de dolari si dubla cetatenie, greaca si rusa, si s-ar fi adapostit in apartamentul detinut de Gigi Becali din Dubai. Boikov a patronat clubul de fotbal Levski Sofia, unde il numise conducator pe Ioan Becali, cei doi fiind foarte buni prieteni din anii '90. In perioada in care impresarul se afla in spatele gratiilor, condamnat in "Dosarul Transferurilor", miliardarul de la sud de Dunare si-ar fi vizitat amicul retinut pentru a-i ridica moralul si a discuta afaceri.

In paralel, Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi, sunt urmariti penal pentru spalare de bani, intr-o afacere in care cei doi au beneficiat de o despagubire de 297 de milioane de lei din partea Comisiei Centrale de Restituire a Proprietatilor, pentru un teren de aproximativ 21 de hectare din apropierea Capitalei.