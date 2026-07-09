La Nice din 2022, Rareș Ilie nu a reușit să se impună în Ligue 1 și a fost împrumutat la mai multe cluburi din Europa, precum Maccabi Tel Aviv, Lausanne Sport, Catanzaro sau Empoli.

Rareș Ilie s-a prezentat la reunirea lui Nice

Deși au existat informații potrivit cărora Rapid ar vrea să îl repatrieze, iar Avellino, formație din Serie B, ar fi și ea pe urmele sale, Rareș Ilie s-a prezentat la reunirea formației de pe Coasta de Azur.

Fostul internațional U21 a participat la reunirea lui Nice de miercuri, sub comanda noului antrenor Olivier Pantaloni, iar de vineri ar trebui să intre în programul obișnuit al echipei, conform anunțului făcut de clubul francez.