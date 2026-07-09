FOTO Dorit în Superliga, Rareș Ilie a participat la primul antrenament din această vară

Dorit în Superliga, Rareș Ilie a participat la primul antrenament din această vară Stranieri
SPORT.RO
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Rareș Ilie (23 de ani), împrumutat în sezonul trecut la Empoli, s-a întors la Nice, formație la care mai are un an de contract.

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Din articol

La Nice din 2022, Rareș Ilie nu a reușit să se impună în Ligue 1 și a fost împrumutat la mai multe cluburi din Europa, precum Maccabi Tel Aviv, Lausanne Sport, Catanzaro sau Empoli. 

Rareș Ilie s-a prezentat la reunirea lui Nice

Deși au existat informații potrivit cărora Rapid ar vrea să îl repatrieze, iar Avellino, formație din Serie B, ar fi și ea pe urmele sale, Rareș Ilie s-a prezentat la reunirea formației de pe Coasta de Azur.

Fostul internațional U21 a participat la reunirea lui Nice de miercuri, sub comanda noului antrenor Olivier Pantaloni, iar de vineri ar trebui să intre în programul obișnuit al echipei, conform anunțului făcut de clubul francez.

Rămâne de văzut acum ce va decide Nice în cazul lui Rareș Ilie. Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a transmis în mai multe rânduri că și-l dorește pe mijlocaș înapoi în Giulești.

Având în vedere că fotbalistul mai are un singur an de contract, vara aceasta ar putea fi ultima în care Nice să obțină o sumă importantă de bani în schimbul lui Rareș Ilie, care a fost cumpărat de la Rapid cu 4 milioane de euro.

Cum s-a mișcat Rareș Ilie după plecarea din România

  • Nice: 10 meciuri, niciun gol, nicio pasă decisiv)
  • Maccabi Tel Aviv: 9 meciuri, niciun gol, o pasă decisivă
  • Lausanne Sport: 32 de meciuri, 4 goluri, 4 pase decisive
  • Catanzaro: 15 meciuri, niciun gol, 3 pase decisive
  • Empoli: 28 de meciuri, două goluri, 4 pase decisive
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