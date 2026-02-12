Grecul cu cetățenie australiană a fost însă demis la finalul stagiunii precedente de conducerea londoneză după ce în clasament a terminat pe un rușinos loc 17.

Ange Postecoglou a dezvăluit ce transferuri spectaculoase plănuia la Tottenham: ”Și m-am ales cu Solanke”

Doi ani a stat Postecoglou la Londra, timp în care a bifat 101 apariții pe banca tehnică a lui Spurs și a înregistrat o medie de 1,53 puncte pe meci.

Tehnicianul a dezvăluit că după primul său sezon a cerut transferuri importante, cum ar fi Pedro Neto, Mbeumo, Semenyo și Marc Guehi, fotbaliști ale căror cote au explodat în ultimul an.

”După primul meu sezon la Spurs, am vrut jucători importanți din Premier League. Mă uitam după Pedro Neto, Mbeumo, Semenyo și Marc Guehi. În cele din urmă, m-am ales cu Solanke și trei tineri talentați. De Solanke mi-a plăcut”, a spus Postecoglou.

Antrenorul amintește prin cei trei tineri de Archie Gray, adus de la Leeds pentru 41 de milioane, Wilson Odobert, adus de la Burnley pentru 30 de milioane și de Lucas Bergvall, adus de la Djugarden pentru 20 de milioane.

Thomas Frank, înlocuitorul lui Postecoglou, a fost și el demis

Succesorul lui Postecoglou la Londra, Thomas Frank, nu a avut nici el viață lungă la Tottenham. A fost demis după ce a pierdut cu Newcastle, scor 1-2, acasă, chiar dacă a calificat echipa în optimile UEFA Champions League.