Tribunalul Galaţi a deschis procedura de insolvenţă a clubului Oțelul

"SC Oţelul Galaţi informează suporterii, partenerii şi opinia publică faptul că, printr-o hotărâre pronunţată la data de 04.02.2026, Tribunalul Galaţi a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei în urma unei cereri formulate de un creditor. Precizăm în mod ferm că obligaţia financiară care a stat la baza acestei cereri a fost achitată integral de către club", informează clubul Oţelul pe site-ul său oficial, potrivit Agerpres.

Oficialii consideră că în aceste condiţii deschiderea procedurii este nejustificată, motiv pentru care vor exercita căile legale de atac prevăzute de lege, în termenul procedural, în vederea remedierii acestei situaţii.

Conducerea clubului asigură suporterii, jucătorii, angajaţii şi partenerii comerciali că activitatea sportivă şi administrativă se desfăşoară în condiţii normale şi că au fost luate toate măsurile necesare pentru ca parcursul competiţional să nu fie afectat.