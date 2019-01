SPECIAL | Romanul care se pregateste pentru ultramaratonul de la Polul Nord alergand dezbracat prin oras: "Unii oameni ma incurajeaza, altii fac poze"

Clujenii care au iesit azi in oras s-au crucit! Un atlet a iesit in pielea goala si a alergat prin ninsoare! El se pregateste pentru ultra-maratonul de la Polul Nord!

Vlad Pop are 33 de ani si alearga pe ger pentru copiii care sufera de o boala grava. In martie el va ajunge la Polul Nord, la cursa de 93 de kilometri care se tine in conditii extreme. Clujeanul primeste donatii pentru fiecare kilometru alergat.

"Startul poate sa aiba loc la -20 si cel mai frig a fost -60 intr-unul dintre ani", spune Vlad Pop.

Pana nu demult el era clovn la un mall din Cluj. Si acum atrage atentia oamenilor de pe strada.

"Unii ma incurajeaza, altii fac fotografii, altii ma intreaba de ce alerg asa. Motivatia de a alerga pentru copii m-a ajutat pentru ca si eu am pierdut pe cineva in familie si stiu cum este aceasta boala", mai spune el.



Nici Craciunul, nici Revelionul nu l-au tinut la caldura.

"De sarbatori m-am antrenat in fiecare zi, am alergat si in noaptea dintre ani", mai spune el.