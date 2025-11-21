Singura reușită a ialomițenilor i-a aparținut lui Vlad Pop, care a înscris primul său gol în prima ligă. A făcut-o spectaculos, cu un șut de la aproape 50 de metri, profitând de o respingere greșită a portarului Eduard Pap.

Reacția lui Vlad Pop după golul „fantomă” din Csikszereda - Unirea Slobozia: „Trebuie să recunosc...”

Execuția a fost fabuloasă, dar mijlocașul de 25 de ani nu s-a bucurat prea mult. A numit reușita „un gol amar”, în condițiile în care echipa sa traversează cea mai grea perioadă a sezonului.

„A fost un meci echilibrat, s-a luptat mult, a fost un teren destul de dificil. Părerea mea este că a fost un meci plăcut ochiului. Au fost destul de multe ocazii, îmi pare rău că nu am reușit să luăm măcar un punct.

E o criză, trebuie să recunosc că nu mă așteptam să ajungem pe o pantă atât de abruptă, ținând cont de felul în care am început campionatul. Sunt perioade care fac parte din maturizarea unei echipe și prin care trebuie să trecem ca să ajungem să le putem face față.

Un gol amar, mi-ar fi plăcut ca prima reușită din prima ligă să vină într-o victorie. Trebuie să recunosc că nu mă așteptam ca primul gol să fie în asemenea circumstanțe, a fost de la 40-50 de metri. Sunt fericit, cum e orice jucător”, a spus Pop la flash-interviuri.

Unirea Slobozia rămâne pe locul 11, cu 18 puncte după 17 etape, iar Csikszereda urcă provizoriu pe locul #13 în Superliga României.

