Tribunalul a admis cererea clubului de intrare în insolvență

Tribunalul Ialomița a acceptat cererea de intrare în insolvență făcută de Unirea Slobozia, depusă de club în urmă cu o săptămână. Clubul din Bărăgan a acumulat datorii de peste 2 milioane de euro (din care 1.5 milioane erau datorii pe termen scurt, care trebuiau achitate în curs de un an), iar după retrogradarea în Liga 2 și pierderea sumelor provenite din drepturile tv pentru Liga 1 era aproape imposibil să le achite integral.

"Asociația Fotbal Club Unirea 04 Slobozia anunță suporterii echipei că Tribunalul Ialomița a admis, în data de 23.06.2026, cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenței, la solicitarea formulată de club, urmând ca, la momentul oportun, să propunem un plan de reorganizare.

În acest moment începe o nouă etapă pentru AFC Unirea 04 Slobozia, un nou proces de construcție, la finalul căruia ne dorim să reajungem acolo unde am fost în ultimii doi ani.

Activitatea Clubului de Fotbal Unirea Slobozia nu va înceta. Ne propunem, în perioada următoare, să rămânem o echipă competitivă la nivelul Ligii a 2-a, iar pentru îndeplinirea acestui obiectiv, intrarea în procedura generală a insolvenței a reprezentat soluția pentru salvarea unui efort de aproximativ cinci ani și nu se confundă cu procedura falimentului.

Această situație nu este una izolată în România. Mai multe cluburi mari sau importante au trecut sau trec prin insolvență.

AFC Unirea 04 Slobozia NU este în faliment, ci se află într-o etapă de reconstrucție în care are nevoie mai mult ca oricând de susținerea suporterilor, a autorităților și a sponsorilor.

Vă mulțumim pentru prezența voastră din sezonul precedent și vă așteptăm în număr cât mai mare să ne fiți alături în noul sezon!", a fost anunțul trupei din Bărăgan.

Un nou antrenor și o listă lungă de jucători plecați

În acestă perioadă de mercato, Unirea Slobozia i-a adus pe Andre Serra (Sanjoanense / Liga 3 Portugalia), Robert Necșulescu (FCSB II / Liga 3 România) și Viorel Gîrbăcea (Dunărea Călărași, revenit după împrumut / Liga 3 România). De asemenea, clubul a anunțat prelungirea înțelegerilor cu Denis Rusu, Adrian Toma, Florinel Ibrian și Raul Iancu.

Ilie Poenaru, care l-a înlocuit în funcția de antrenor principal pe Claudiu Niculescu, nu va mai conta în stagiunea 2026-2027 pe Ionuț Dinu (Steaua), Daniel Șerbănică (CSM Slatina), Jayson Papeau (UTA Arad), Renato Espinosa (Corvinul), Teodor Lungu (Oțelul), Alexandru Albu (Steaua), Paul Antoche (FC Bihor), Cristi Bărbuţ (CSM Reșița), Ionuț Coadă (Steaua), Guy Dahan (Maccabi Ironi Kiryat Gan), Andrei Dorobanțu (UTA Arad / împrumutat), Nicoale Carnat (Concordia Chiajna / împrumut expirat) și Laurențiu Vlăsceanu (FCSB / împrumut expirat).

Foto - AFC Unirea 04 Slobozia (FB)