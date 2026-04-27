Mijlocaşul român Andrei Tîrcoveanu (foto - 28 de ani) a marcat un gol pentru echipa Shamakhi FC (Şamaxı FK), care a învins-o pe Kapaz cu 2-0, duminică, pe teren propriu, în etapa a 31-a a campionatului din Azerbaidjan.

Tîrcoveanu joacă la Şamaxı FK, Costin la Neftchi Baku

Portughezul Ricardo Apolinario (68) a deschis scorul, iar Tîrcoveanu a stabilit scorul final în minutul 75.

Mijlocaşul român, format la Dinamo, unde a fost legitimat din 2004 până în 2018, a jucat 81 de minute, iar acesta este al doilea său gol în cele 16 partide din actualul sezon.

Tot în campionatul azer este legitimat un alt fotbalist român trecut pe la Dinamo, Cristian Costin.

Polivalentul jucător de 27 de ani a ajuns la Neftchi Baku vara trecută, dar nu s-a impus la multipla campioană din Azerbaidjan.

Costin a fost rezervă și în ultima etapă, ”șocul” 1-5 acasă cu Qarabag FK, și are în actualul sezon doar 5 prezențe în campionat.

Clasamentul din Azerbaidjan