Nestor Lorenzo, antrenorul Columbiei, care s-a calificat vineri în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după o victorie cu 1-0 asupra Ghanei, în 16-imi la Kansas City, a lăudat prestația jucătorilor săi care au făcut ''un meci fantastic'' împotriva echipei africane, scrie EFE.

''Adevărul este că băieții au făcut un meci fantastic. Uneori ne-am retras puțin, dar jocul ne-a dus acolo. Ei (Ghana) sunt o echipă foarte organizată care, deși se apără foarte bine, atacă și pe flancuri și centrează multe baloane. Ne-au îngreunat puțin lucrurile acolo, dar am avut șase sau șapte ocazii să finalizăm, dar nu am reușit.

Apreciez faptul că nu am permis nicio ocazie clară adversarilor'', a declarat antrenorul argentinian după jocul de pe Kansas City Stadium.Columbia s-a impus prin golul marcat de Jhon Arias (14), dar scorul putea fi mult mai mare.

În optimi, echipa ''cafetera'' va întâlni Elveția, pe 7 iulie, la Vancouver.

Luis Diaz: "Asta e ceea ce mi-am dorit!"

Luis Diaz, de la Bayern Munchen, ales cel mai bun jucător al meciului împotriva Ghanei, și-a dedicat trofeul MVP fanilor columbieni: ''Sunt foarte fericit pentru sprijinul oamenilor, ne simțim ca acasă aici, acest trofeu este și pentru ei. Cred că ar fi fost perfect dacă aș fi marcat un alt gol. Asta este ceea ce mi-am dorit și ceea ce caut pe măsură ce continui să-mi construiesc încrederea în echipa noastră''.Despre meciul cu Elveția, Lorenzo a spus că adversarii au o ''mașinărie bine unsă și nu ne va fi ușor''.

Aceasta a fost prima confruntare dintre Columbia și Ghana.Columbia are cinci victorii consecutive contra echipelor africane la Cupa Mondială, după ce a fost eliminată de Camerun în optimile CM 1990.