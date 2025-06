După o evoluție superbǎ în februarie, Bogdan Grad revine în UFC, de data asta in primul meci din cardul principal al galei UFC Fight Night Baku. Bogdan este intr-o forma de zile mari si este pregătit sa adauge o nouǎ victorie in palmaresul sau din UFC.



“Îmi doresc sǎ lupt de cinci ori în acest an și sǎ cresc în clasament” a declarat Bogdan după victoria anterioarǎ. Bogdan Grad reprezintă cu mândrie România, țara in care s-a născut si Austria, țara in care a crescut.

A ajuns in UFC după ce a primit contratul in Dana White Contender Series, promoția de selecție a preşedintelui UFC, care l-a ajutat pe român. “M-a ajutat foarte mult, pentru cǎ am putut sǎ mǎ familiarizez cu UFC-ul”, spune Bogdan Grad, pentru Sport.ro.



După victorii Bogdan sǎrbatoreste cu logodnica sa, Andra, intr-un mediu cât mai intim, pentru cǎ el crede cǎ acum este important sǎ fie cât mai profesionist pentru cǎ va avea timp de petreceri după ce se va retrage.



Gala UFC Baku este in direct si exclusivitate pe VOYO, sâmbătă searǎ de la ora 22:00.