Situația atacantului român la Kiev a luat o turnură neașteptată joi, când delegația campioanei Ucrainei a decolat spre „Țara Semilunii”. Deși nu a prins niciun minut sub comanda noului antrenor Igor Kostyuk și părea ca și plecat de la echipă, fostul vârf al celor de la FCU Craiova a fost inclus pe lista celor 32 de jucători care se vor pregăti pentru partea a doua a sezonului 2025-2026.



Mutarea este surprinzătoare, mai ales că sursele din Ucraina dădeau ca sigură rămânerea sa acasă, în așteptarea unui transfer.



„După ce a petrecut câteva zile la Kiev, după revenirea din vacanță, delegația lui Dinamo – jucători, staff tehnic și staff administrativ – a plecat în Turcia pentru un cantonament. 32 de jucători se vor pregăti pentru reluarea sezonului 2025-2026 și pentru meciurile din campionat și Cupa Ucrainei.



Portari: Ignatenko, Morgun, Nescheret, Surkis;

Fundași: Bilovar, Vivcharenko, Dubinchak, Zakharchenko, Karavaev, Korobov, Mykhavko, Popov, Tymchyk, Thiare;

Mijlocaşi: Brazhko, Buyalsky, Voloshyn, Diallo, Kabayev, Mykhailenko, Ogundana, Osypenko, Pikhalyonok, Redushko, Rubchinsky, Shaparenko, Yarmolenko, Yatsyk;

Atacanţi: Blănuţă, Gerych, Guerrero, Ponomarenko.

Momentan, sunt cunoscute șase meciuri amicale pe care ‘alb-albaștrii’ le vor disputa pe tărâm turcesc. Programul ar putea suferi modificări. Primul meci oficial din 2026 al echipei pregătite de Igor Kostyuk va avea loc în jurul datei de 21 februarie, pe teren propriu contra lui Rukh Lvov”, au anunțat ucrainenii pe site-ul oficial.



Obstacol în calea revenirii în România



Dinamo București îl vrea pe Băluță. Clubul din Ștefan cel Mare a înaintat deja o ofertă scrisă pentru împrumutul atacantului, dorind să rezolve problema ofensivă în această iarnă. Totuși, chiar dacă cele două cluburi s-ar înțelege, regulamentul face imposibil un eventual transfer în această iarnă.



Blănuță a evoluat deja în acest sezon pentru două echipe: FCU Craiova (înainte de transfer) și Dinamo Kiev. Regulamentele FIFA interzic, în mod normal, ca un jucător să evolueze pentru trei cluburi diferite în același an competițional. Singura speranță a „câinilor” rămâne o derogare specială de la forul mondial, argumentul principal fiind situația incertă a fostei echipe a lui Blănuță, FCU Craiova, după excluderea dictată de FRF.



Până la o eventuală clarificare, Blănuță rămâne să se antreneze sub comanda lui Kostyuk. Bilanțul său la Kiev este unul modest: un singur gol marcat în 10 apariții, reușita venind în victoria categorică, 6-0, cu Zrinjski în Conference League. Ultima sa apariție oficială datează din 9 noiembrie, în eșecul cu LNZ Cherkasy.

